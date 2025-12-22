Hunde-Opi Hubert ist fast taub und blind: Wer erfüllt seinen letzten Wunsch?

Berlin - Mit seinen 16 Jahren gehört Jack-Russell-Terrier Hubert zu den Senioren im Berliner Tierheim: Umso mehr hofft der Hunde-Opi darauf, seinen Lebensabend in der Geborgenheit eines eigenen Zuhauses verbringen zu dürfen.

Jack-Russell-Terrier Hubert (16) sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Seit Ende Oktober lebt Hubert im Tierheim. Natürlich ist der betagte Terrier nicht mehr der Schnellste und Agilste auf der Wiese. Auch seine Sinne sind nicht mehr die schärfsten. So fallen dem Vierbeiner vor allem das Sehen und das Hören schwer.

Doch geblieben ist sein großes Herz, das Hubert gerne noch einmal an die richtigen Menschen verschenken würde.

Noch immer leuchten die Augen des Hundes, wenn ihm jemand Aufmerksamkeit schenkt oder sogar ein kleines Leckerchen bereithält. Nähe, Zuwendung und entspannte Streicheleinheiten machen Hubert glücklich.

Der liebevolle Senior ist ein menschenbezogener und freundlicher Hund. Mit seinen Artgenossen versteht sich Hubert zwar grundsätzlich, würde in seinem neuen Heim aber lieber als Einzelprinz leben. Im eigenen Haushalt neigt er nämlich dazu, andere Hunde zurechtzuweisen. Ob Hubert sich auch mit Katzen verstehen würde, ist noch unklar.

Gesundheitlich braucht Hubert ein wenig Unterstützung: Er bekommt lebenslang kostenlos Schmerzmittel über die Praxis des Tierheims Berlin und hat ein auffälliges Herzgeräusch, das derzeit aber keine Behandlung erfordert.