Hunde-Opi Hubert ist fast taub und blind: Wer erfüllt seinen letzten Wunsch?
Berlin - Mit seinen 16 Jahren gehört Jack-Russell-Terrier Hubert zu den Senioren im Berliner Tierheim: Umso mehr hofft der Hunde-Opi darauf, seinen Lebensabend in der Geborgenheit eines eigenen Zuhauses verbringen zu dürfen.
Seit Ende Oktober lebt Hubert im Tierheim. Natürlich ist der betagte Terrier nicht mehr der Schnellste und Agilste auf der Wiese. Auch seine Sinne sind nicht mehr die schärfsten. So fallen dem Vierbeiner vor allem das Sehen und das Hören schwer.
Doch geblieben ist sein großes Herz, das Hubert gerne noch einmal an die richtigen Menschen verschenken würde.
Noch immer leuchten die Augen des Hundes, wenn ihm jemand Aufmerksamkeit schenkt oder sogar ein kleines Leckerchen bereithält. Nähe, Zuwendung und entspannte Streicheleinheiten machen Hubert glücklich.
Der liebevolle Senior ist ein menschenbezogener und freundlicher Hund. Mit seinen Artgenossen versteht sich Hubert zwar grundsätzlich, würde in seinem neuen Heim aber lieber als Einzelprinz leben. Im eigenen Haushalt neigt er nämlich dazu, andere Hunde zurechtzuweisen. Ob Hubert sich auch mit Katzen verstehen würde, ist noch unklar.
Gesundheitlich braucht Hubert ein wenig Unterstützung: Er bekommt lebenslang kostenlos Schmerzmittel über die Praxis des Tierheims Berlin und hat ein auffälliges Herzgeräusch, das derzeit aber keine Behandlung erfordert.
Tierheim stellt Jack-Russell-Terrier Hubert auf Instagram vor
Jack-Russell-Terrier aus dem Berliner Tierheim sucht ein Zuhause
Hubert wünscht sich ein liebevolles Zuhause ohne viel Trubel. Ein seniorengerechter Alltag mit weichen Liegeplätzen, kleinen Spaziergängen und festen Routinen wäre optimal für den Jack-Russell-Terrier.
Wer ihm die notwendige Zeit und Ruhe schenkt, gewinnt einen dankbaren und treuen Begleiter.
Interessierte können sich per E-Mail an [email protected], telefonisch unter 030 / 76 888-212 (täglich von 13 bis 16 Uhr) oder über das Anfrageformular auf der Website des Tierheims melden.
Achtung: Zwischen dem 20. Dezember und dem 6. Januar herrscht im Tierheim Berlin ein Vermittlungsstopp. Doch auch ohne Tier unter dem Weihnachtsbaum lässt sich Tierliebe verschenken - zum Beispiel mit einer Tierpatenschaft. Alle Infos dazu findet Ihr hier: tierschutz-berlin.de/spenden-und-helfen/pate-werden.
Titelfoto: Tierheim Berlin (Bildmontage)