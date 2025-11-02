Hunde sind durch Verfilzung kaum noch zu erkennen: So anders sehen sie jetzt aus

Als die völlig verfilzten Hunde im Zwinger saßen, sahen sie zusammengepfercht wie ein einziges großes Fellknäuel mit zahlreichen Augen und Nasen aus!

Von Christian Norm

Barrington (Illinois) - Auf der Wiese ging es noch. Doch als die völlig verfilzten Hunde gemeinsam im Zwinger bei ihren Rettern saßen, sahen sie zusammengepfercht wie ein einziges großes Fellknäuel mit zahlreichen Augen und Nasen aus. Was für ein Wahnsinn!

Nur noch ein riesengroßes Fellknäuel: Diese völlig verfilzten Hunde mussten viel durchmachen. © Facebook/Screenshot/Tiny N Tall Rescue Inc. Die Tiere wurden Ende Oktober in Barrington, Illinois, von Beamten des "Cook County Forest Preserves Police Department" entdeckt. Insgesamt 15 Hunde liefen am Penny Road Pond, einem Teich am Rande eines Naturschutzgebietes, herum. Während einige der Vierbeiner alleine herumstanden, kuschelten sich andere aneinander. Überrumpelt von der Situation schalteten die Beamten eine weitere Behörde ein: das "Cook County Department of Animal and Rabies Control" (ARC). Wie und wann genau sich die Hunde am Teich eingefunden hatten, blieb den Beamten ein Rätsel. Dafür fiel es ihnen mehr als leicht, die Fellknäuel einzusammeln. Die Vierbeiner hatten nämlich so große Angst, dass sie gerne mitkamen, um sich gleich wieder aneinander zu kuscheln. Hunde Hunde-Seniorin sucht Für-immer-Zuhause: Wer hat ein Herz für Ilse? Schon ging es zur nächsten Station. Das ARC brachte die Hunde zur "South Suburban Humane Society". Dort war die Lage allerdings ähnlich angespannt.

Facebook-Posting lässt Ausmaß des Dramas erahnen

Auf der Wiese standen einige der 15 Hunde allein herum, andere kuschelten sich aneinander. © Facebook/Screenshot/Tiny N Tall Rescue Inc.

Endlich gerettet: So sieht einer der Hunde in Wahrheit aus. © Facebook/Screenshot/Tiny N Tall Rescue Inc.