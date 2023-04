Hunde vollkommen verwahrlost von Dach gerettet: Nach ihrer Rettung sind sie kaum wiederzuerkennen!

Mexiko/Kanada - Zwei verwahrloste und vollkommen verfilzte Hunde wurden auf einem Hausdach in Mexiko gefunden. Mehr als zwei lange Jahre mussten sie dort ausharren, bis Tierschützer sie befreiten. Heute sind sie kaum wiederzuerkennen!

Die Hunde waren bei ihrer Rettung von dem Dach in Mexiko in einem schlechten Zustand. © Bildmontage/Screenshots: Facebook/The Dodo

Wie das Tiermagazin "The Dodo" auf Facebook berichtete, war ein Nachbar auf die aussichtslose Situation der Tiere aufmerksam geworden, die tagein, tagaus auf einem Betondach ihr Dasein fristeten.

Nach mehr als zwei Jahren war das Fell der beiden Vierbeiner so verfilzt und schmutzig, dass man die Hunde darunter kaum noch erkennen konnte. Besagter Nachbar benachrichtige schließlich das Amt für Umweltschutz. Dann ging alles ganz schnell: Tierschützer befreiten die beiden Hunde aus ihrer persönlichen Hölle - anschließend ging es sofort zum Hundefriseur, der kiloweise Fell und Schmutz entfernte.

Die Prozedur dauerte vier lange Stunden, doch mittlerweile sehen die Vierbeiner, die auf etwa sieben Jahre bei ihrer Rettung geschätzt wurden, vollkommen verändert aus!

Über die Tierschutzorganisation "West Coast Paws" fand einer der Hunde schnell ein neues Zuhause in Montreal, Kanada. Dort tollt er heute in einem Garten mit dem zweiten Vierbeiner seiner neuen Familie.

Der zweite Hund, den die Tierschützer von dem kahlen Betondach retteten, hatte nicht so viel Glück und musste viele Monate in einem Tierheim in Mexiko auf Adoptionsanfragen warten.