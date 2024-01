Hungrig, kalt und ausgesetzt: Hund wartet wochenlang auf Hilfe - als diese kommt, reagiert er sofort

Wochenlang wartete der kleine Vierbeiner verzweifelt darauf, dass ihm jemand helfen würde. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

"So viele von ihnen bleiben unbemerkt. So viele versuchen da draußen zu überleben. Kalt und allein", mit diesen traurigen Worten wandte sich Suzette Hall vor wenigen Tagen an ihre vielen Follower auf Facebook und stellte ihnen einen ganz besonderen Hund vor.

Dieser wurde kürzlich von Corina Rodriguez, einer Anwohnerin der Millionenstadt Compton, in der Nachbarschaft entdeckt.

"Er wurde in einem Park in der Nähe ihres Hauses ausgesetzt", erklärte Hall traurig. "Er hat wochenlang überlebt, indem er einfach [auf Hilfe] gewartet hat."

Nach einer Weile, in der Rodriguez immer wieder nach dem Hund gesehen hatte, fasste sie sich schließlich ein Herz und wählte die Nummer der örtlichen Tierschützerin. Und die machte sich sofort auf den Weg.

"Als ich vor Ort ankam, lag er da", erklärte sie. Während sie dachte, dass er im Land der Träume verschwunden war, begann sie leise, einen kleinen Käfig aufzubauen, womit sie vorhatte, den Vierbeiner hineinzulocken.

Nach nur wenigen Minuten wurde ihr jedoch klar, dass das überhaupt nicht nötig war.