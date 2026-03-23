Husky schläft jeden Tag unter Kinderbett: Was Kind dann tut, rührt zu Tränen
Los Angeles (Kalifornien/USA) - "Unter diesem Bett gibt es keine Monster", schreibt S. Ingelson stolz in die Caption eines zuckersüßen Videos auf ihrem TikTok-Account. Der Grund für ihre Worte: Husky Theo, der alles dafür gibt, seinen kleinen besten Freund zu beschützen.
Der Hund hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, auf seinen menschlichen, kleinen Bruder aufzupassen - komme. was wolle.
Als seine Besitzer also kurz vor der Geburt des neuesten Familienmitglieds ein Gitterbettchen für das Baby aufbauten, machte es sich Theo darunter gemütlich. Und erkor genau diesen Ort zu seinem neuen Schlafplatz.
In dem Video, das bereits mehr als 38.000 Mal angeklickt wurde, sind daraufhin mehrere Aufnahmen aus dem vergangenen Jahr zu sehen. Und die rühren zu Tränen.
Der kleine Junge wird von Clip zu Clip größer - doch eine Sache ändert sich nie: Theo ist immer an Ort und Stelle und passt gut auf sein Geschwisterchen auf.
"Er liegt immer unter dem Bett, damit er ihn immer beschützen kann", schreibt sein Frauchen zu dem niedlichen Beitrag.
Auf TikTok sorgt der Clip von Husky Theo für eine Menge feuchte Augen
Junge kuschelt sich ab sofort jede Nacht zu seinem geliebten Husky
Und als wäre all das nicht schon schön und rührend genug: Mittlerweile hat sich der kleine Junge so an die Fellnase unter seinem Bettchen gewöhnt, dass auch er nicht mehr ohne seinen besten Freund schlafen möchte.
Das Ende vom Lied: Aktuell schlafen weder Hund noch Mensch in dem Kinderbettchen.
Stattdessen verbringen die beiden die Nächte gemeinsam unter dem Lattenrost, eng aneinandergekuschelt, auf dem weichen Teppich.
Und ganz im Ernst? So schläft es sich doch am allerbesten. Schließlich müssen sich somit weder der Junge noch Husky Theo Sorgen darum machen, in der Nacht von einem gefährlichen Monster heimgesucht zu werden.
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@thathuskytheo