Raus aus dem Tierheim: Hund entkommt auf Paddle-Board dem eintönigen Alltag
Phoenix (Arizona/USA) - Bislang wollte ihn niemand haben: Seit mehreren Monaten wartet die braune Fellnase Chance auf ein neues Zuhause. Um dem Vierbeiner mal eine Pause vom Tierheimalltag zu gönnen, nahmen ihn seine Pfleger mit auf einen Paddle-Board-Ausflug.
Mit Bisswunden und Verletzungen wurde der Rüde vor einiger Zeit in der Auffangstation "Arizona Humane Society" aufgenommen. Nach mehreren Untersuchungen und Behandlungen sei Chance nun wieder topfit, berichtete das Tierheim gegenüber The Dodo.
Pressesprecherin Kelsey Dickerson machte deutlich, weshalb die Fellnase noch immer auf eine Familie wartet. "Im ganzen Land bleiben große Hunde leider länger auf der Vermittlungsfläche als Kleinere", erklärte sie.
Eine der größten Hürden für die Adoption des Hundes seien vor allem die massiven Vorurteile gegenüber seiner Rasse. Doch der Vierbeiner sei alles andere als aggressiv und bedrohlich. Chance verzaubere das Personal unter anderem mit seinem "absolut liebenswerten Charakter".
Um den grauen Tierheim-Wänden zu entkommen, überlegten sich die zuständigen Pfleger etwas ganz Besonderes: "Du bist schon seit über 90 Tagen hier, also nimmt dich das Personal mit zum Stand-up-Paddling", schrieb das Team unter einem rührenden Facebook-Beitrag.
Nachdem zwei Mitarbeiter mit Chance am Wasser angekommen waren, konnte der Vierbeiner sein Glück kaum fassen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten stellte sich die braune Fellnase als ein echter Paddle-Board-Profi heraus.
Der Vierbeiner spürte zum ersten Mal Wasser an seinen Pfoten
"Als wir dann auf dem Wasser waren, war er ruhig, ausgeglichen und schien das Erlebnis richtig zu genießen. Es war toll zu sehen, wie sein Selbstvertrauen wuchs - er hat das Abenteuer unglaublich gut gemeistert", erklärte eine Tierheim-Mitarbeiterin.
So konnte Chance an der Seite seiner Pfleger dem turbulenten Tierheimalltag für ein paar Stunden den Rücken kehren. "Ich hoffe, dass es für ihn genauso schön war, zum ersten Mal seine Pfoten ins Wasser zu tauchen, die Berge Arizonas zu sehen und die Fische im Wasser schwimmen zu beobachten, wie für uns", fügte sie hinzu.
Durch den Facebook-Beitrag erhofft sich das "Arizona Humane Society"-Team ganz bald einen neuen Besitzer für den Vierbeiner zu finden. "Ich hoffe, die Leute erkennen, was für ein toller Hund er ist", sagte die Pflegerin im Gespräch mit The Dodo.
Zahlreiche Facebook-User zeigten unter dem Beitrag ihr Mitgefühl. Viele von ihnen können einfach nicht verstehen, weshalb Chance noch immer im Tierheim sei. "Er ist doch so süß - armes Kerlchen", kommentierte ein Nutzer.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/Facebook/Arizona Humane Society