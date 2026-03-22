Raus aus dem Tierheim: Hund entkommt auf Paddle-Board dem eintönigen Alltag

Phoenix (Arizona/USA) - Bislang wollte ihn niemand haben: Seit mehreren Monaten wartet die braune Fellnase Chance auf ein neues Zuhause. Um dem Vierbeiner mal eine Pause vom Tierheimalltag zu gönnen, nahmen ihn seine Pfleger mit auf einen Paddle-Board-Ausflug.

Mitten auf dem Wasser erprobte Chance zum ersten Mal seine Paddle-Board-Fertigkeiten. © Fotomontage/Screenshot/Facebook/Arizona Humane Society

Mit Bisswunden und Verletzungen wurde der Rüde vor einiger Zeit in der Auffangstation "Arizona Humane Society" aufgenommen. Nach mehreren Untersuchungen und Behandlungen sei Chance nun wieder topfit, berichtete das Tierheim gegenüber The Dodo.

Pressesprecherin Kelsey Dickerson machte deutlich, weshalb die Fellnase noch immer auf eine Familie wartet. "Im ganzen Land bleiben große Hunde leider länger auf der Vermittlungsfläche als Kleinere", erklärte sie.

Eine der größten Hürden für die Adoption des Hundes seien vor allem die massiven Vorurteile gegenüber seiner Rasse. Doch der Vierbeiner sei alles andere als aggressiv und bedrohlich. Chance verzaubere das Personal unter anderem mit seinem "absolut liebenswerten Charakter".

Um den grauen Tierheim-Wänden zu entkommen, überlegten sich die zuständigen Pfleger etwas ganz Besonderes: "Du bist schon seit über 90 Tagen hier, also nimmt dich das Personal mit zum Stand-up-Paddling", schrieb das Team unter einem rührenden Facebook-Beitrag.

Nachdem zwei Mitarbeiter mit Chance am Wasser angekommen waren, konnte der Vierbeiner sein Glück kaum fassen. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten stellte sich die braune Fellnase als ein echter Paddle-Board-Profi heraus.