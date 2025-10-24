Husky und Doodle treffen zum ersten Mal auf Baby: "Kann nicht glauben, dass ich das auf Kamera habe!"

USA - TikTokerin "Arica" postet nicht allzu viel aus ihrem Leben, doch die Begegnung ihrer beider Hunde mit einem Neugeborenen musste sie unbedingt veröffentlichten. Der Grund lässt Tausende Herzen schmelzen!

Die beiden Hunde sind zum ersten Mal auf das Baby ihrer Besitzerin getroffen. Doodle "Mango" ist direkt verliebt und kümmert sich. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/aricuno_

Als wäre die Zeit nach der Geburt eines Kindes nicht schon aufregend genug, stand bei dieser Familie aus den USA auch noch das Aufeinandertreffen der beiden Haustiere mit dem Baby an.

"Ich war gespannt, wie die Hunde reagieren würden, wenn wir das Baby aus dem Krankenhaus nach Hause bringen", schreibt die Mutter zu ihrem TikTok-Video.

Im Clip sieht man die Reaktion ihrer Vierbeiner: Während der schwarz-braune Husky sich lieber zurückhält und den neuen Erdbewohner zwar sehr neugierig, aber eben lieber aus sicherer Entfernung betrachtet, geht der Doodle "Mango" direkt auf Tuchfühlung.

Der Pudelmischling scheint den Säugling ohne irgendwelche Einwände in seinem Rudel akzeptiert zu haben. Und wie es sich für Freunde so gehört, wird das kleine Kind direkt mit Liebe überschüttet.