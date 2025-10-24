Husky und Doodle treffen zum ersten Mal auf Baby: "Kann nicht glauben, dass ich das auf Kamera habe!"
USA - TikTokerin "Arica" postet nicht allzu viel aus ihrem Leben, doch die Begegnung ihrer beider Hunde mit einem Neugeborenen musste sie unbedingt veröffentlichten. Der Grund lässt Tausende Herzen schmelzen!
Als wäre die Zeit nach der Geburt eines Kindes nicht schon aufregend genug, stand bei dieser Familie aus den USA auch noch das Aufeinandertreffen der beiden Haustiere mit dem Baby an.
"Ich war gespannt, wie die Hunde reagieren würden, wenn wir das Baby aus dem Krankenhaus nach Hause bringen", schreibt die Mutter zu ihrem TikTok-Video.
Im Clip sieht man die Reaktion ihrer Vierbeiner: Während der schwarz-braune Husky sich lieber zurückhält und den neuen Erdbewohner zwar sehr neugierig, aber eben lieber aus sicherer Entfernung betrachtet, geht der Doodle "Mango" direkt auf Tuchfühlung.
Der Pudelmischling scheint den Säugling ohne irgendwelche Einwände in seinem Rudel akzeptiert zu haben. Und wie es sich für Freunde so gehört, wird das kleine Kind direkt mit Liebe überschüttet.
Doodle trifft zum ersten Mal auf Baby und kümmert sich direkt
"Ich kann nicht glauben, dass ich das auf Kamera habe", meint Mutter Arica fassungslos. Denn im besagten Clip stellt "Mango" sicher, dass das Neugeborene nicht friert und stößt immer wieder mit der Schnauze an die Babydecke, um den kleinen Schatz richtig zuzudecken.
Währenddessen scheint der Husky im Hintergrund zu kontrollieren, dass sein Hundebruder auch alles korrekt durchführt.
Verständlicherweise ging das Video auf der Plattform viral. Mehr als 290.000 Mal wurde die Aufnahme bereits angeklickt. Eine Zuschauerin erklärt gerührt: "Hunde decken Dinge zu, die sie als wertvoll erachten."
Dass die süße Bindung zwischen Doodle und Baby anhält, beweist ein anderes Video auf Aricas Profil. Dort sieht man das mittlerweile drei Monate alte Kind mit "Mango", der ihr liebevoll durch das Gesicht schleckt.
Ob sich mittlerweile auch der schüchterne Husky der Familie an das Baby herangewagt ist, ist allerdings nicht bekannt ...
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/aricuno_