Jagdhund beißt Dackel tot und verletzt Jungen

Bad Berka - Bei einem Spaziergang in Bad Berka ( Weimarer Land ) hat sich ein blutiger und zugleich tödlicher Hundeangriff ereignet.

Ein Rhodesian Ridgeback hat einen kleinen Jungen und seinen Zwergdackel brutal angegriffen. (Symbolfoto) © 123RF/dorazett

Ein Zehnjähriger war mit seinem Zwergdackel in der Blankenhainer Straße unterwegs. Während ihrer Gassi-Runde liefen die beiden an einem nicht komplett eingezäunten Grundstück vorbei, wie die Polizei erklärte.

Auf dem besagten Grundstück hielt sich ein frei laufender Ridgeback auf. Als der Jagdhund den Jungen sowie den Zwergdackel erspähte, lief dieser zielgerichtet auf die beiden zu und griff den Dackel an.

Der kleine Vierbeiner hatte in der Folge keine Chance gegen den rund 30 Kilogramm schweren Ridgeback. Dieser biss mehrfach kräftig zu und ließ einfach nicht von dem Dackel ab. Er erlitt tödliche Verletzungen und überlebte die Bissattacke nicht.

Der Junge hatte während des Angriffs noch versucht, seinen Hund hochzuheben und ihn so zu schützen, doch es half nichts. Bei dem Versuch, seinen Dackel zu retten, wurde der Zehnjährige in die Hände gebissen. Er wurde im Anschluss von den alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.