Jamie musste für einen Fehler teuer bezahlen: Darf sie doch noch glücklich werden?

Frankfurt am Main - Für Jamie begann die Reise nach Deutschland alles andere als nach Plan. Aufgrund der Ignoranz eines Menschen musste das Spitz-Mädchen mächtig büßen. Mittlerweile ist die Hündin aber bereit für ein neues Für-Immer-Zuhause.

Spitz-Mädchen Jamie musste aufgrund ungültiger Dokumente zunächst in Tollwut-Quarantäne ausharren. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Aber was war genau geschehen? Darüber informierte der Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung in einem Beitrag, der der weißen Kuschelmaus gewidmet ist.

Demnach kam Jamie aus dem Ausland nach Deutschland, verfügte aber nicht über die notwendigen, gültigen Dokumente. Warum dem so war, kann nur gemutmaßt werden. Wahrscheinlich war der Vorbesitzer, beziehungsweise Verkäufer der dreieinhalb Jahre alten Fellkugel, aber nicht gerade der seriöseste Zeitgenosse.

Bezahlen musste am Ende Jamie - und das äußerst teuer. Denn aufgrund der fehlenden Nachweise über Impfungen und Co. musste sie zunächst in Tollwut-Quarantäne und die wichtige Zeit direkt nach der Einreise abgeschottet von anderen Hunden und Tieren verbringen.

Auch Gassi gehen war in dieser Zeit nicht drin, sodass das tägliche Highlight der entsprechend spärlich gesäte Besuch eines Tierheimmitarbeiters war. Doch mittlerweile ist der weiße Spitz bereit für eine Vermittlung.

Dass die Sehnsucht danach, die Welt endlich in vollen Zügen zu entdecken, durch die Zwangspause natürlich besonders groß ist, dürfte auf der Hand liegen.