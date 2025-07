Jeder Zweite hat Angst vor Hunden: Müssen Parks getrennt genutzt werden?

Nico Schmolke stellt sich in der Reportage seiner Hundeangst. © Radio Bremen

"Von dieser Situation bis zu 'Ich treffe rennend mir unbekannte Hunde', ist das, glaube ich, auch noch einmal ein ganz schön großer Schritt", schätzt der Reporter allerdings.

Neben der Bekämpfung seiner Angst sucht Schmolke aber auch das Gespräch mit Hundehaltern. Die Reaktionen sind gemischt. Einige haben Verständnis, andere leinen ihre Hunde nicht mal dann an, als der Reporter von seinen Ängsten berichtet.

Die Hundebesitzer weisen darauf hin, dass ihre Vierbeiner für eine artgerechte Haltung eben auch Freilauf brauchen.

Kleine eingezäunte Bereiche würden da nicht reichen, wofür Schmolke auch Verständnis habe. Sein Vorschlag, die Parks zeitlich aufzuteilen, kommt bei einer Halterin gut an, wird aber keine Zukunft haben.

Also belässt er es bei einer Bitte an die Hundehalter. "Das ist Tag 1 an dem ich sage, ich habe nicht mehr so dolle Hundeangst. Vielleicht ist das ein Deal. Ich lerne damit klarzukommen und ihr lernt auf mich Rücksicht zu nehmen" so Schmolke.

Die Reportage Y-Kollektiv - "Der tut doch nix" ist ab 14. Juli 2025 in der ARD-Mediathek verfügbar.