Junge hilft Welpen, die Mutter verloren haben: Der nächste Schritt treibt ihm Tränen in die Augen

Odessa (Ukraine) - Er war ihr einziger Freund: Ein kleiner Junge aus der Ukraine kümmerte sich rührend, um zwei streunende Welpen. Die Fellnasen lebten mit ihrer Mutter auf einem Fabrikgelände, konnten aber durch ein Loch locker auf die Straße gelangen, wo ihnen der kleine Mann regelmäßig begegnete. Dann passierte es: Das Muttertier wurde auf der Straße tödlich von einem Auto erfasst. Die Welpen waren nun auf den kleinen Jungen angewiesen. Doch der wusste, was er jetzt eigentlich zu tun hatte.

Tierschützerin Olena und der kleine Junge streicheln die Welpen. © Screenshot/YouTube/Love Furry Friends - Rescue Channel

Schweren Herzens wandte sich der Hunde-Freund an die "Love Furry Friends" aus Odessa. Deren Frontfrau Olena stattete dem Trio schon bald einen Besuch ab.

Der Junge erzählte ihr, dass er die Rüden Matros und Albatros genannt hatte. Ihm war jedoch klar, dass er sich nicht wirklich gut genug um seine zwei besten Freunde kümmern konnte.

Deshalb sollte die Tierschützerin nun dafür sorgen, dass die Vierbeiner eine Chance auf ein besseres Leben erhielten. Nach einem langen Abschied mit vielen Streicheleinheiten nahm Olena die Hunde schließlich mit.

"Er verabschiedete sich mit Tränen in den Augen", heißt es in dem entsprechenden YouTube-Video, das am Wochenende online gegangen ist.

Olena hatte danach noch ein bisschen was zu tun.