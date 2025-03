Junge Hündin sichergestellt: Findet Kiana ihr Happy End?

Um sicherzustellen, dass Kiana in ihrem neuen Zuhause optimal gefördert wird und sich weiterhin positiv entwickeln kann, wird sie mit einer Trainerbegleitung vermittelt. Alles Weitere dazu erfährst Du im Hundehaus 4. Melde Dich bei Interesse unter der Telefonnummer 089/92100056 an und lerne Kiana bei einem Besuch näher kennen.

Kiana sucht ein gut strukturiertes Zuhause, in dem sie sowohl körperlich, wie geistig ausgelastet wird. Außerdem braucht feste Ruhephasen, da sie sonst schnell hochfährt, berichten ihre Pfleger. Die junge Hündin wäre sicherlich gut für den Hundesport geeignet, da sie agil ist und Freude an neuen Herausforderungen hat.

Ares wartet bisher vergeblich auf ein neues Zuhause. Findet er nun sein Glück? © Tierheim München (2)

Bisher hatte Ares im Tierheim kein Glück und wartet noch immer auf "seine" Menschen.

Der Mischling wurde im Januar 2023 geboren und ist chemisch kastriert. Aktuell wiegt er 27 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 60 Zentimetern.

Als ehemaliger Straßenhund bringt Ares eine bewegte Vergangenheit mit, was ihn in bestimmten Situationen unsicher und ängstlich macht. Er reagiert teils stark auf fremde Menschen und kann bei Bedrängung auch zuschnappen. Er sucht daher ein ruhiges Plätzchen ohne Kinder.

Mit Artgenossen ist Ares bedingt verträglich, so seine Pfleger. Er ist bellfreudig, zeigt sich bei seinen Bezugspersonen aber sehr zutraulich und verspielt. Ares hofft auf erfahrene Halter, die ihm positive Erfahrungen mit fremden Menschen ermöglichen und so sein Vertrauen in die Umwelt stärken.

Wer dem hübschen Kerl Zeit und Liebe schenkt, wird mit einem tollen Begleiter belohnt, ist sich das Tierheim sicher. Interessenten melden sich unter der Telefonnummer 089/92100051 im Hundehaus 3.