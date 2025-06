Junger Staffie-Mix vermisst sein Zuhause, findet er jetzt neue Menschen?

Frankfurt am Main - Für den sehr hübschen und erst acht Monate alten Rüden Silas sucht das Tierheim in Frankfurt am Main ein neues Zuhause.

Silas ist eine richtige Wasserratte und würde sich sehr über einen großen Hundepool freuen. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Darüber hinaus liebe er ausgedehnte Spaziergänge und sei eine richtige "Wasserratte". Für ihn wäre es also das Schönste, wenn in seinem neuen Zuhause ein großer Hundepool vorhanden wäre.



Silas kommt mit Kindern gut aus, allerdings sollte der Nachwuchs mindestens zehn Jahre alt sein und die notwendige Standfestigkeit mitbringen.



Ob sich der Rüde mit bereits im Haushalt lebenden Hunden oder Katzen verträgt, kann bei Bedarf im Tierheim getestet werden.



Vermittelt wird Silas nur an Menschen, die bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden und am besten mit Staffs besitzen. Zudem sei er ein kleines Sensibelchen, der eine eher ruhige Umgebung bevorzuge.



Wer Silas kennenlernen möchte, kann sich gerne per E-Mail mit dem Tierheim in Frankfurt in Verbindung setzen.