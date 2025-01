Junger Labrador-Mix sucht aktive Menschen: Wer adoptiert den hübschen Gördi?

Marburg - Der hübsche, ein Jahr alte Labrador-Dobermann-Mix Gördi aus dem Tierheim in Marburg ist ein toller Kerl - allerdings nur für aktive Menschen mit viel Erfahrung im Umgang mit Hunden.

Ansonsten könne es vorkommen, dass der sehr clevere Rüde seine Bezugsperson infrage stelle und selbst das Heft in die Hand nehme.

Deshalb sei es wichtig, dass er an erfahrene Menschen vermittelt wird, die ihn einerseits angemessen fördern und fordern, andererseits aber auch für die nötige Ruhe und Entspannung sorgen.

Grundsätzlich zeige sich der Rüde seiner Umwelt gegenüber sehr freundlich. Allerdings stecke er altersbedingt eben mitten in der Pubertät, sei dementsprechend distanzlos, fordernd und besitze eine niedrige Frustrationsschwelle.

Wie es auf der Webseite des Tierheims heißt, ist Gördi sehr motiviert, möchte unbedingt gefallen, ist sportlich und will auf jeden Fall konstruktiv ausgelastet werden.

Mit einer souveränen Hündin könnte Gördi sicherlich gemeinsam in einem Haushalt wohnen. © Verein Tierheim Landkreis Marburg-Biedenkopf e.V.

Mit anderen Hunden vertrage sich der Rüde grundsätzlich gut. Mit einer souveränen Hündin auf Augenhöhe könne Gördi sicherlich gut zusammenleben, meinen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marburger Tierheims. Dies sei aber kein Muss.

An der Leine laufe er gut, bei Begegnungen mit anderen Hunden benötige er aber noch etwas Orientierung durch seine Menschen.

Alleine zu Hause bleibe er noch nicht. Das müsse gegebenenfalls in kleinen Schritten mit ihm eingeübt werden.

Wer Gördi kennenlernen möchte und die nötigen Voraussetzungen mitbringt, kann sich gerne mit dem Tierheim in Marburg über die Rufnummer 06421/46792 oder per E-Mail in Verbindung setzen.

Das Telefon ist werktags außer am Dienstag von 9 bis 11 Uhr und von 14 bis 15 Uhr besetzt.