Junger Malinois landet im Tierheim: Jetzt fürchtet er sich vor bärtigen Männern mit Mützen
Köln - Was hat Hund Louie bloß erlebt? Der schüchterne Vierbeiner kam vor einer Weile als Sicherstellung ins Tierheim Köln-Dellbrück und hofft nun auf ein neues Leben. Die Tierretter suchen nach geduldigen Menschen, die ihm Zeit geben, bis er Vertrauen fassen kann.
Was der junge Malinois, der am 9. April 2024 geboren wurde, vor seinem Umzug ins Kölner Tierasyl erlebt hat, ließen die Tierretter bei der Vorstellung ihres Schützlings auf der Tierheim-Website zwar unerwähnt. Viel Gutes wird es aber wohl nicht gewesen sein - zumindest nicht, wenn man das Verhalten des hübschen Rüden betrachtet.
Nach Angaben seiner Pfleger ist Louie nämlich ein äußerst vorsichtiger Hund, der die Dinge gern erst einmal beobachtet, bevor er auf sie zugeht.
So sei der Vierbeiner vor allem bei Menschen zunächst skeptisch und benötigt Zeit, um Vertrauen zu ihm fremden Zweibeinern fassen. "Mit Männern scheint er besonders vorsichtig, ja geradezu ängstlich zu sein, vor allem, wenn sie Bart oder Mütze tragen", schilderten Louies Pfleger darüber hinaus.
Im Tierheim kommen einige Mitarbeiter gut mit dem Jungspund zurecht, andere bisher noch gar nicht. "Streicheleinheiten genießt er mit der Zeit, er fordert sie allerdings nicht ein", erklärten die Mitarbeiter, die nach passenden Besitzern für den Belgischen Schäferhund suchen.
Hund Louie ist sehr vorsichtig: Hier sind aktive und erfahrene Menschen gefragt
Der Vierbeiner hört den Tierrettern zufolge hervorragend und ist sehr aufmerksam. Für ein kleines Schmecki überwindet er zudem auch schon mal "ganz vorsichtig" seine Angst, ist bei ihm vertrauten Personen gar "gierig" zur Stelle, wenn Leckerlis verteilt werden.
Unterwegs mag Louie zudem nicht jeden anderen Rüden, bleibt dabei aber "handhabbar", während er mit dem richtigen Training sicher Fortschritte bei Hundebegegnungen machen wird, wie seine Pfleger sich sicher waren.
Für den Hund suchen die Mitarbeiter daher "nach aktiven Menschen, die das Wesen der 'Malis' kennen und bereit sind, mit ihm zu arbeiten."
Wer den schönen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Louie gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück