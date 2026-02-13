Junger Malinois landet im Tierheim: Jetzt fürchtet er sich vor bärtigen Männern mit Mützen

Köln - Was hat Hund Louie bloß erlebt? Der schüchterne Vierbeiner kam vor einer Weile als Sicherstellung ins Tierheim Köln-Dellbrück und hofft nun auf ein neues Leben. Die Tierretter suchen nach geduldigen Menschen, die ihm Zeit geben, bis er Vertrauen fassen kann.

Der schüchterne, junge Hund braucht Zeit, bis er Menschen vertraut. © Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück

Was der junge Malinois, der am 9. April 2024 geboren wurde, vor seinem Umzug ins Kölner Tierasyl erlebt hat, ließen die Tierretter bei der Vorstellung ihres Schützlings auf der Tierheim-Website zwar unerwähnt. Viel Gutes wird es aber wohl nicht gewesen sein - zumindest nicht, wenn man das Verhalten des hübschen Rüden betrachtet.

Nach Angaben seiner Pfleger ist Louie nämlich ein äußerst vorsichtiger Hund, der die Dinge gern erst einmal beobachtet, bevor er auf sie zugeht.

So sei der Vierbeiner vor allem bei Menschen zunächst skeptisch und benötigt Zeit, um Vertrauen zu ihm fremden Zweibeinern fassen. "Mit Männern scheint er besonders vorsichtig, ja geradezu ängstlich zu sein, vor allem, wenn sie Bart oder Mütze tragen", schilderten Louies Pfleger darüber hinaus.



Im Tierheim kommen einige Mitarbeiter gut mit dem Jungspund zurecht, andere bisher noch gar nicht. "Streicheleinheiten genießt er mit der Zeit, er fordert sie allerdings nicht ein", erklärten die Mitarbeiter, die nach passenden Besitzern für den Belgischen Schäferhund suchen.

