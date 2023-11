Jungspund sucht sein Zuhause: Benny braucht noch Führung, hat aber jede Menge Potenzial

Leipzig - Verschmitztes Lächeln und dazu jede Menge Energie: Im Tierheim Leipzig wartet aktuell Hündchen Benny auf einen neuen Besitzer. Der Jungspund braucht noch einiges an Training. Dafür stecke in ihm jedoch auch jede Menge Portenzial, sagen seine Helfer.

Die menschliche Körpersprache verstehe er noch nicht. Ebenso sei es wichtig, ihn hin und wieder zur Ruhe zu bringen, was ihm aktuell noch Schwierigkeiten bereitet.

"Benny braucht dringend Erziehung und körperliche Auslastung, um seine Energie in die richtigen Bahnen zu lenken."

Erziehung und Struktur habe der Kleine bisher nur wenig erlebt, schreiben die Tierheim-Mitarbeiter auf Instagram . Er sei lebhaft und freundlich, könne sich jedoch auch distanzlos und stürmisch zeigen. Auch im Freien verhalte er sich noch unsicher, was sich ebenfalls auf fehlende Erfahrung zurückführen lässt.

Gesucht werden deshalb auch "souveräne und hundeerfahrene Menschen, die Lust auf ein Energiebündel wie ihn haben, aber auch bereit sind, Zeit und Geduld in seine Erziehung zu investieren."

Wie Ihr sicherlich bereits bemerkt habt, benötigt Benny noch einiges an Arbeit und guter Führung, um nicht nur zu einem liebevollen, sondern auch zuverlässigen Begleiter heranzuwachsen.

Ihr habt Benny bereits ins Herz geschlossen und würdet ihn gern näher kennenlernen? Dann schickt am besten gleich eine Mail an das Tierheim Leipzig unter info@tierheim-leipzig.de. Die Tierhelfer bitten zudem darum, dass ihr in der Mail schildert, wie der Kleine bei Euch leben würde.