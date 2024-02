Kangal ist kein Jahr alt und schon im Tierheim: Riesenbaby Floki hofft auf Happy End

Kangal Floki ist ein imposanter Kerl mit liebenswertem Wesen. © Tierheim München (2)

Der unkastrierte Rüde wurde circa im Juni 2023 geboren - ist also noch kein Jahr alt. Er wiegt bereits stolze 55 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 75 Zentimeter.

Seiner imposanten Erscheinung zum Trotz hat Floki einen sehr liebevollen Charakter. Mit dem Erbe des Kangals ist ihm allerdings auch ein Schutzinstinkt in die Wiege gelegt.

Um ein harmonisches Zusammenleben mit Menschen zu ermöglichen, ist eine sichere und konsequente Führung unabdingbar. Standfeste Kinder sind für ihn kein Problem, vorausgesetzt, es wird eine klare Führung beibehalten.

Der Herdenschutzhund zeigt sich mit Artgenossen verträglich. Er sucht einen Platz in einer ländlichen Gegend mit ausreichend Platz und einem Garten.

In neuen Umgebungen kann Floki anfangs schüchtern oder skeptisch sein, berichten seine Pfleger. Er ist sehr sensibel, was es umso wichtiger macht, ihm Zeit zu geben, sich an neue Umweltreize zu gewöhnen. Zutraulich und sehr verschmust ist Floki ein Liebling aller Gassigeher im Tierheim.

Bringst Du die nötige Erfahrung mit und kennst Dich bestenfalls mit Herdenschutzhunden aus? Dann melde Dich im Hundehaus 1 unter der Tel. 089/92100026 und statte Floki einen Besuch ab.