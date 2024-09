Kangal-Mix wurde einfach vor dem Tierheim angebunden, jetzt sucht Cujo ein neues Zuhause

Kaiserslautern - Dem drei Jahre alten Schäferhund-Kangal-Mix Cujo aus dem Tierheim in Kaiserslautern wurde in seiner Vergangenheit o ffensichtlich übel mitgespielt.

Viel kennengelernt hat Cujo laut der Tierheim-Webseite in seinem bisherigen Leben leider auch noch nicht.

Außerdem geht man im Tierheim davon aus, dass der Hund wohl bislang im Freien gehalten wurde. So habe er sich in Innenräumen zunächst nicht sonderlich wohlgefühlt. Aber auch das habe sich mittlerweile gebessert.

Bei Fremden - vor allem bei Männern - sei er weiterhin zunächst misstrauisch. Allerdings taue er schnell auf, wenn er spüre, dass man ihm nichts Böses will.

Das habe Cujo sehr zugesetzt. So sei er zunächst total verängstigt und mit seiner Situation im Tierheim hoffnungslos überfordert gewesen.

Zunächst sollte Cujo die Möglichkeit haben, jederzeit ins Freie zu können. © Tierschutzverein Kaiserslautern e.V.

Jetzt soll der Rüde an ein neues Zuhause vermittelt werden. Für ihn wünscht man sich verständnisvolle Menschen, die auf Cujo eingehen und ihn nicht unter Druck setzen.

Außerdem brauche er anfänglich auf jeden Fall die Möglichkeit, jederzeit nach draußen zu können. Allerdings benötige er auch viel Zeit mit seinen Bezugspersonen, da er ihre Nähe sehr stark suche.

Mit anderen Hunden vertrage sich Cujo in der Regel gut, letztlich entscheide aber die Sympathie.

Mögliche Interessenten sollten darüber hinaus noch wissen, dass der Rüde unter anderem wegen einer Spondylose an der Lendenwirbelsäule zurzeit bei einem Physiotherapeuten in Behandlung ist.

Wer Cujo kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim in Kaiserslautern per E-Mail oder telefonisch unter der Nummer 0631/350-3667 in Verbindung setzen.

Die Telefonzeiten sind von Montag bis Mittwoch und am Freitag von 8.30 bis 16.30 Uhr sowie am Samstag von 10.30 bis 15 Uhr.