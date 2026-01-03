Katze wird mit Golden Retriever konfrontiert: Ihre Antwort löst Lachtränen aus

Netz - Sie lässt die Dinge einfach laufen - und ihre Handykamera gleich mit. Emma Kelly hat vor Kurzem ihren Kater Chester mit seinem neuesten Mitbewohner konfrontiert: einem Golden-Retriever-Welpen. Seitdem herrscht gefühlt eine erbitterte Feindschaft zwischen den beiden. Doch wenn zwei sich streiten, freut sich der Dritte. In diesem Fall sogar sehr viele "Dritte". Denn auf TikTok sahnen die tierischen Streithähne gerade ab.

Diese beiden Fellnasen tun sich seit ihrer ersten Begegnung schwer. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/itsjustemmak

Dort ist kurz vor Weihnachten eines der Videos viral gegangen. In dem kuriosen Clip sucht der Welpe wieder und wieder den Kontakt zu Kater Chester. Was er einfach nicht begreift: Die Katze will, dass er verschwindet.

Um dem Hund diese Botschaft zu verdeutlichen, setzt es unzählige "Katzen-Fausthiebe". Der Stubentiger zimmert los, wie man es aus den guten alten "Bud Spencer"-Filmen kennt.

Dummerweise dringt Chester trotz seiner "Gewaltorgien" nicht wirklich zu dem jungen Golden Retriever durch. Denn der scheint den Hass des Stubentigers für so eine Art Spiel zu halten - von dem er nicht genug bekommen kann.

Und so setzt es im weiteren Verlauf des Videos einen Fausthieb nach dem anderen, wann immer der Vierbeiner sein Glück bei der "Un-Sanftpfote" versucht.

Auf TikTok sorgt das für jede Menge Lachtränen - zumindest in der Kommentarspalte. Mehr als 700.000 Klicks runden den viralen Hit ab. Bleibt die Frage, ob langsam Besserung in Sicht ist.