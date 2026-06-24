Kaum ein Jahr alt, schon muss Pauli sein Bündel packen: Findet der Labrador sein Happy End?
Betzenstein - Die Tierhilfe Franken e. V. sucht ein neues Zuhause für Labrador-Mix "La Pauli". Weil sich seine Besitzer getrennt haben, muss der einjährige Rüde sein Bündel packen - findet er sein Happy End?
Seit dem Welpenalter lebte Pauli bei einer jungen Familie aus der Region Bayreuth. Dort wuchs er zusammen mit zwei Kleinkindern auf und zeigte sich stets als aufgeschlossener und fröhlicher Hund. Derzeit wiegt er 20,5 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 57 Zentimetern.
Typisch Junghund kann Pauli noch etwas distanzlos und stürmisch sein, erklärt die Tierhilfe, die sich nun um ein neues Zuhause bemüht. Damit Pauli zu einem ausgeglichenen Vierbeiner heranwächst, braucht er eine konsequente Erziehung und klare Führung.
Er versteht sich gut mit anderen Hunden und respektiert sogar freundliche Katzen. Rassetypisch interessiert er sich für Enten und andere Wasservögel. Er bleibt jedoch ansprechbar und abrufbar.
In seinem bisherigen Zuhause konnte er schon entspannt alleine bleiben, ohne die Wohnung zu zerlegen. In seinen neuen vier Wänden müssen sich künftige Halter hier langsam herantasten, da ein Umzug für einen Hund eine große Umstellung bedeutet.
Tierhilfe Franken: Junger Hund hofft auf nette Familie
Im Alltag ist Pauli schon jetzt recht unkompliziert: Er fährt problemlos im Auto mit und zeigt sich von Radfahrern oder Joggern unbeeindruckt.
Größere Menschenansammlungen bringen ihn nicht aus der Ruhe; selbst durch Kindergruppen kann man entspannt mit ihm gehen, so seine Familie.
Auch große Tiere, wie Kühe oder Pferde, bringen ihn nicht aus der Ruhe. In neuen Situationen kann Pauli noch unsicher auftreten. Er orientiert sich dann aber gut an seinen Menschen.
Pauli ist eine absolute Wasserratte und möchte nichts lieber, als mit seinen Menschen zu spielen und Abenteuer zu erleben. Ausgiebiges Kuscheln auf der Couch macht sein Leben perfekt.
Wer sucht einen Freund fürs Leben? Melde Dich bei Interesse direkt im Büro in Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166. Alles Weitere zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins erfährst Du unter https://tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)