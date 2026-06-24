Kaum ein Jahr alt, schon muss Pauli sein Bündel packen: Findet der Labrador sein Happy End?

Betzenstein - Die Tierhilfe Franken e. V. sucht ein neues Zuhause für Labrador-Mix "La Pauli". Weil sich seine Besitzer getrennt haben, muss der einjährige Rüde sein Bündel packen - findet er sein Happy End?

Der Labrador-Mischling ist gerade ein Jahr alt und muss schon umziehen. Wer schenkt ihm ein Happy End? © Tierhilfe Franken e.V.

Seit dem Welpenalter lebte Pauli bei einer jungen Familie aus der Region Bayreuth. Dort wuchs er zusammen mit zwei Kleinkindern auf und zeigte sich stets als aufgeschlossener und fröhlicher Hund. Derzeit wiegt er 20,5 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 57 Zentimetern.

Typisch Junghund kann Pauli noch etwas distanzlos und stürmisch sein, erklärt die Tierhilfe, die sich nun um ein neues Zuhause bemüht. Damit Pauli zu einem ausgeglichenen Vierbeiner heranwächst, braucht er eine konsequente Erziehung und klare Führung.

Er versteht sich gut mit anderen Hunden und respektiert sogar freundliche Katzen. Rassetypisch interessiert er sich für Enten und andere Wasservögel. Er bleibt jedoch ansprechbar und abrufbar.

In seinem bisherigen Zuhause konnte er schon entspannt alleine bleiben, ohne die Wohnung zu zerlegen. In seinen neuen vier Wänden müssen sich künftige Halter hier langsam herantasten, da ein Umzug für einen Hund eine große Umstellung bedeutet.