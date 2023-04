Kaum größer als eine Teetasse: Das ist der kleinste Hund der Welt!

Orlando (USA) - Kleiner als eine Fernbedienung, ungefähr so groß wie ein Ein-Dollar-Schein! Egal, wie man es dreht und wendet, die Chihuahua -Dame Pearl ist mit ihren 9,14 Zentimetern Schulterhöhe und 553 Gramm Körpergewicht winzig.

Chihuahua Pearl ist mit einer Schulterhöhe von 9,14 Zentimetern offiziell der kleinste Hund der Welt. © Guinness World Records/YouTube

Deswegen wurde sie am 23. August 2022 auch von Guinness World Records (Deutsch: Guinness-Buch der Weltrekorde) in Orlando vermessen und offiziell zur kleinsten Hündin der Welt gekürt.

Dafür kehrte Pearl extra zurück in das Krankenhaus im US-Bundesstaat Florida, in dem sie geboren worden war.

Von dem niedlichen Ereignis luden Guinness World Records vergangene Woche ein Video auf ihrem YouTube-Kanal hoch.

Das Potenzial für den Weltrekord wurde Pearl buchstäblich mit in die Wiege gelegt. Der vorherige kleinste Hund der Welt war nämlich Pearls Tante Millie, die eine Schulterhöhe von 9,65 Zentimetern hatte.

Vanesa Semler, Pearls Besitzerin, sagte gegenüber Guinness, dass ihr kleiner Vierbeiner "ruhig, aber eine Diva" sei.

Sie genieße die Aufmerksamkeit, die andere ihr wegen ihrer auffallend kleinen Größe schenken würden, sehr.