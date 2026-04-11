Schüchterner Hund aus schlechter Haltung befreit: Gibt es ein Happy End für Rexy?

München - Der unkastrierte Mischling Rexy kam im Rahmen einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim . Findet er nun sein Glück in einem neuen Zuhause?

Nach seiner Lid-Operation ist Rexy nun bereit, sein neues Leben zu beginnen. © Tierheim München (2)

Rexy wurde im August 2023 geboren und wiegt derzeit etwa 30 Kilogramm. Er sehnt sich nach einem ruhigen Zuhause, bestenfalls in ländlicher Umgebung. Seine künftigen Halter sollten bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden haben.

"Er ist ein sehr schüchterner und sensibler Rüde, der Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen", erklären seine Pfleger im Tierheim. Erst wenn er Vertrauen gefasst hat, kann Rexy vorsichtig entspannen - dazu muss man ihm mit viel Geduld begegnen.

Jede neue Umgebung und ungewohnte Geräusche verunsichern den Rüden. In solchen Situationen reagiert er ängstlich und kann auch panisch werden, so das Tierheim.

Da er bisher kaum Erfahrungen mit Umweltreizen sammeln durfte, müssen ihn seine neuen Halter sanft an verschiedene Alltagssituationen heranführen. Rexy darf mit "seinen" Menschen zusammenwachsen: Grundgehorsam, Leinenführigkeit und das Zurechtfinden im häuslichen Alltag muss er noch lernen.

Als er ins Tierheim kam, wurden Lidfehlstellungen an beiden Augen festgestellt, die inzwischen erfolgreich operiert wurden.

Weitere Informationen zu Rexy geben Dir gerne die Pfleger in der Hundequarantäne unter der Telefonnummer 089/921000430.