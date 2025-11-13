Kleiner Hund mit großem Mut: Goldendoodle rettet Familie vor Feuerhölle

Nassau County (New York/USA) - Er ist nur zwei Jahre alt, wiegt gerade mal fünfeinhalb Kilogramm, aber er hat seiner Familie das Leben gerettet. Der kleine Mini-Goldendoodle Chase wurde über Nacht zum Helden, nachdem er seine schlafenden Besitzer vor einem Feuer gewarnt hatte.

Dank des Einsatzes von Chase kam die Familie ohne Verletzungen davon. © Montage: Screenshot/Facebook/Lawrence-Cedarhurst Fire Department, Screenshot/X/@mcharlesworth7

Am Sonntagmorgen gegen 5.30 Uhr (Ortszeit) ging bei der Feuerwehr im US-amerikanischen Long Beach ein Notruf ein.

Auf der East Hudson Street stand ein Wohnhaus in Flammen. Als Assistenz-Feuerwehrchef Hadrick Ray am Einsatzort eintraf, war das Feuer bereits dabei, sich über die Stockwerke des Hauses auszubreiten.

Währenddessen schliefen im Inneren noch die Bewohner, als Chase das Unheil bemerkte. Der kleine Goldendoodle schaffte es, seine Familie zu wecken - so kam sie unverletzt davon, wie ABC7 berichtet.

Mehrere Löschtrupps bekämpften die Flammen mit Hochdruck - nach rund 40 Minuten war das Feuer endlich unter Kontrolle. Anschließend suchten die Einsatzkräfte mit Spezialwerkzeug nach versteckten Glutnestern.