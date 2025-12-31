Panik bei Feuerwerk: Das sollten Halter von Hunden und Katzen wissen

München - "Jedes Jahr erleben wir die panische Angst unserer Tierheimtiere", so die Pressesprecherin des Münchner Tierschutzvereins Kristina Berchtold zum Feuerwerk am Jahreswechsel. Auch die Not der Wildtiere beschäftigt den Verein.

Auch wenn Dein Hund zu Silvester nicht in Partystimmung ist - lass ihn nicht allein! © wellme/123RF

"Tradition ist kein Argument, wenn sie so viel Leid verursacht", so Berchtold über die Knallerei. Trotzdem müssen sich zahlreiche Halter zu Silvester mit der Angst ihrer Hunde und Katzen auseinandersetzen.

Schon vorab können in Absprache mit dem Tierarzt Beruhigungsmittel helfen. Von einer Selbstmedikation der Tiere wird jedoch dringend abgeraten: Viele herkömmlich verfügbaren Mittel entspannen lediglich die Muskulatur, wirken aber nicht angstlösend. Bei Panik der Albtraum schlechthin: Stell Dir vor, Du willst aus Angst weglaufen, kannst Dich aber nicht bewegen!



Da die ersten Böller nicht erst um Mitternacht fliegen, sollten Hunde den ganzen Tag über nur gut gesichert ausgeführt werden. Katzen, die Freilauf gewohnt sind, sollten den Jahreswechsel sicherheitshalber drinnen verbringen.

Steht dann das Feuerwerk an, sollte man seine Haustiere auf keinen Fall mit auf die Straße nehmen. Ängstliche Hunde oder Katzen dürfen nicht sich selbst überlassen werden, sondern sollten von einem Familienmitglied beaufsichtigt werden. Dabei kann Ablenkung Wunder wirken: Beschäftige Deine vierbeinigen Freunde, um ihnen über die stressige Zeit hinwegzuhelfen.

"Einen verängstigten Hund zu trösten und sich um ihn zu kümmern, verstärkt seine Ängste nicht", betont der Münchner Tierschutz. Wer selbst gelassen bleibt, kann seinem Hund mit Zuwendung etwas Gutes tun.