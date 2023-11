Kleiner Hund wartet monatelang an Ecke auf seine Familie: Dann passiert etwas Unglaubliches

Compton (Kalifornien/USA) - Plötzlich war er da: Der kleine Rüde saß an einer Straßenecke im kalifornischen Compton, schien ausgesetzt worden zu sein. Einige Anwohner fassten sich ein Herz, fütterten den armen Kerl, gaben ihm Wasser. Von seinem Platz wollte sich der Hund jedoch nicht entfernen. Wochenlang harrte er aus, schien die ganze Zeit auf seine Familie zu warten. Was am Ende geschah, überraschte alle.

Zu Tränen gerührt: Marleys Frauchen schließt ihren Schatz nach zwei harten Monaten wieder in die Arme. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall

Statt neuer Interessenten meldete sich - Trommelwirbel - die Familie des Hundes!

"Er war buchstäblich zwei Monate lang weg", sagte Hall diese Woche im Gespräch mit The Dodo. "Aber seine Mutter hat die Suche nach ihm nie aufgegeben."

Erstaunlicherweise war Marley, wie der Rüde eigentlich heißt, von zu Hause ausgerissen. Dummerweise hatte er es hinterher nicht mehr geschafft, den Weg zurückzufinden. Doch offenbar hoffte er, dass ihn seine Familie finden würde.

Tatsächlich suchte insbesondere sein Frauchen noch immer nach ihm, durchforstete täglich die Seiten der örtlichen Tierheime. Deshalb war sie auch so schnell über das Facebook-Posting gestolpert.

Schließlich tauchte die Besitzerin mit ihrer Familie in Halls Tierheim auf, um Marley endlich wieder in die Arme zu schließen. "Ihr hättet ihn sehen sollen, als er sie zum ersten Mal hereinkommen sah", sagte Hall. "Es war, als würde er sagen: 'Oh mein Gott. Oh mein Gott, sie ist es.'"

Glücklicherweise fotografierte die Tierschützerin das rührende Wiedersehen, um einige der Bilder später auf Facebook zu teilen. "Es war so süß, ihr habt ja keine Ahnung", sagte Hall. "Wir haben alle so geweint."