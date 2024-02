Kleiner Mischling hat in seinem jungen Leben schon viel Leid erfahren, jetzt soll für ihn alles gut werden

Kassel - Was Pekinesen-Mischling "Capri" in seinem erst ein Jahr währenden Leben schon Schlimmes erlebt hat, das wollen sich die Mitarbeiter des Tierheims Wau-Mau-Insel in Kassel lieber nicht ausmalen.

Mit einigen weiteren Hunde wurde "Capri" wegen der dort herrschenden Bedingungen in seinem früheren Zuhause beschlagnahmt. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e. V.

Der sehr liebenswerte und freundliche kleine Rüde kommt aus dem Partnertierheim im ungarischen Kiskunhalas.

Da es aber in Ungarn nicht ganz einfach ist, Hunde an ein passendes Zuhause zu vermitteln, lebt er seit einigen Tagen in Nordhessen. Dort hofft man nun, die richtigen Menschen für "Capri" zu finden.

In das kleine Tierheim in Kiskunhalas kam der putzige Rüde, weil er in seinem alten Zuhause unter ganz miesen Bedingungen gehalten wurde. Das führte schließlich dazu, dass "Capri" und einige weitere Hunde von den Behörden in Ungarn beschlagnahmt wurden.

Dabei betonen die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Wau-Mau-Insel, dass es in Ungarn wirklich sehr lange dauere, bis die Behörden aus Tierschutzgründen in solchen Fällen eingriffen - dementsprechend müssten die Verhältnisse wirklich ganz erbärmlich gewesen sein.