Kleiner Mischling wie Abfall entsorgt: Findet Welpe Caspar so sein Glück?

Kassel - Die Lage ist prekär - denn mittlerweile ist es sogar für süße kleine Hundewelpen nicht mehr selbstverständlich, dass sie ein passendes Zuhause finden. Ein trauriges Beispiel hierfür liefert Caspar, der in der Wau-Mau-Insel in Kassel auf seine Chance wartet.

Zuckersüß und dennoch ohne Zuhause: Selbst Welpen wie Caspar haben es durchaus schwer in der Vermittlung. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Dabei musste der etwa sieben Monate alte Jungmischling schon einiges durchmachen.

Darunter eine Reise mit mehreren Etappen von seiner eigentlichen Heimat in Rumänien in das nordhessische Tierheim. Zuvor war er als Straßenhund vom städtischen Tierheim in Brasov aufgenommen worden, ehe er in die Partnereinrichtung nach Stupin kam.

In Kassel zeigte er sich seit Ende Januar bislang als äußerst zugänglich und süß, wie eine Sprecherin der Wau-Mau-Insel zu verstehen gab. Aber selbst nette und freundliche Junghunde, die wie Caspar zudem auch optisch ein wahrer Blickfang sind, hätten - zumindest in ihrer Heimat - eine immer geringere Chance für einen dauerhaften Umzug.

Umso schlimmer, dass sie von ihren Besitzern aus den unterschiedlichsten mehr oder weniger nachvollziehbaren Gründen entweder in Pappkartons vor den Tierheimen ausgesetzt, mitten in der Pampa ihrem Schicksal überlassen oder gar in Müllcontainern wie Abfall entsorgt werden.

Sein Schicksal scheint Caspar aber keineswegs geschadet zu haben, weshalb er definitiv zu einem tollen Alltagsbegleiter werden kann. Dazu muss aber auch erwähnt sein, dass der Mischling allein aufgrund seines Alters noch alles lernen muss, was einen tollen Haushund ausmacht.

Ob er mit Artgenossen, Katzen oder Kindern auskommt, muss in den nächsten Tagen und Wochen noch in Erfahrung gebracht werden.