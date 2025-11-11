 918

Knautschgesicht sucht ein Zuhause: So süß begrüßt Mei ihre Bezugspersonen

Shar-Pei-Hündin Mei aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. Sie hat einige gesundheitliche Probleme.

Von Bastian Küsel

Hamburg - Wem darf sie bald ihr Kuscheltier bringen? Shar-Pei-Hündin Mei sitzt seit etwas mehr als zwei Monaten in Hamburg im Tierheim. Die süße Vierbeinerin hofft auf ein Happy End - in Form eines liebevollen Zuhauses.

Shar-Pei-Hündin Mei aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Fellnase wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt und am 3. September dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße gebracht, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Dort hat Mei (chinesisch für Schönheit oder Eleganz) ihre Pfleger schnell für sich gewonnen: Zwar kommt sie am Anfang eher reserviert rüber, lernt man sie aber kennen, zeigt sie einem mit jeder Faser ihres Körpers, dass sie einen liebt.

Die sechs Jahre alte Hündin möchte gefallen und bei allem dabei sein. Sie ist rassetypisch unabhängig, selbständig und wachsam. Ihren Namen hat sie dabei laut Beschreibung vor allem ihrer inneren Schönheit zu verdanken.

Sie ist grundsätzlich sehr freundlich und begrüßt ihre Bezugsmenschen jeden Morgen stets auf dieselbe Art und Weise: Indem sie ein Spielzeug oder Kuscheltier bringt, wobei ihr ganzer Körper vor Freude wackelt und ihre tiefe Stimme erklingt.

Shar-Pei-Hündin Mei bringt ihren Menschen jeden Morgen Kuscheltiere

Erhöhte Tierarztkosten zu erwarten: Hündin Mei hat einige Baustellen

Interessenten sollten sich auf erhöhte Tierarztkosten einstellen - die Vierbeinerin hat einige gesundheitliche Baustellen.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Andere Hunde braucht Mei in ihrem zukünftigen Zuhause nicht - diese sind ihr auch bei Spaziergängen an der frischen Luft egal, die Umwelt ist für sie laut ihren Pflegern so viel spannender.

Rassebedingt sind die Augen und Ohren der Vierbeinerin sehr pflegebedürftig. Das lässt Mei aber problemlos über sich ergehen. Des Weiteren hat sie eine Nierenproblematik, weshalb sie nur spezielles Futter fressen darf.

Außerdem braucht die Fellnase Medikamente und regelmäßige Untersuchungen. Interessenten sollten sich entsprechend auf erhöhte Tierarztkosten einstellen.

Ihr möchtet Mei eine Chance geben? Ihr kompletter Steckbrief und eine Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit dem Tierheim sind unter hamburger-tierschutzverein.de zu finden.

