Knautschgesicht sucht ein Zuhause: So süß begrüßt Mei ihre Bezugspersonen

Hamburg - Wem darf sie bald ihr Kuscheltier bringen? Shar-Pei-Hündin Mei sitzt seit etwas mehr als zwei Monaten in Hamburg im Tierheim. Die süße Vierbeinerin hofft auf ein Happy End - in Form eines liebevollen Zuhauses.

Shar-Pei-Hündin Mei aus dem Hamburger Tierheim ist auf der Suche nach einem liebevollen Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Die Fellnase wurde aus Tierschutzgründen sichergestellt und am 3. September dieses Jahres ins Tierheim an der Süderstraße gebracht, wie der Hamburger Tierschutzverein auf seiner Website schreibt.

Dort hat Mei (chinesisch für Schönheit oder Eleganz) ihre Pfleger schnell für sich gewonnen: Zwar kommt sie am Anfang eher reserviert rüber, lernt man sie aber kennen, zeigt sie einem mit jeder Faser ihres Körpers, dass sie einen liebt.

Die sechs Jahre alte Hündin möchte gefallen und bei allem dabei sein. Sie ist rassetypisch unabhängig, selbständig und wachsam. Ihren Namen hat sie dabei laut Beschreibung vor allem ihrer inneren Schönheit zu verdanken.

Sie ist grundsätzlich sehr freundlich und begrüßt ihre Bezugsmenschen jeden Morgen stets auf dieselbe Art und Weise: Indem sie ein Spielzeug oder Kuscheltier bringt, wobei ihr ganzer Körper vor Freude wackelt und ihre tiefe Stimme erklingt.