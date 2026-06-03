Kurze Beine, großes Herz: "Bambi" muss sein Bündel packen, findet er nun sein Glück?

Betzenstein - Treue Augen, ein kraftvoller Körper und vier kleine Beinchen: Mischling "Bambi" besticht nicht nur mit Äußerlichkeiten und hofft in einem neuen Zuhause endlich sein Happy End zu finden.

Mischling Bambi ist gerne draußen unterwegs. Wer schenkt ihm eine zweite Chance? © Tierhilfe Franken e.V.

Bambi ist sechs Jahre alt und wiegt 13 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 35 Zentimetern. Er wird vom Verein Tierhilfe Franken e. V. vermittelt und wartet derzeit in einer Pflegestelle der Region auf sein Glück.

"Der kleine Kerl ist ein Herzensbrecher, in dessen Nähe man sich wohlfühlt", erklärt seine Pflegefamilie. Wie sie schon feststellen konnten, hat ihr neuer charmanter Mitbewohner ein liebevolles und freundliches Wesen. So kuschelt Bambi gern, lässt sich verwöhnen und sucht die Nähe zu Menschen.

Der kurzbeinige Wonneproppen lässt sich durch nichts aufhalten: Weder Menschen noch Artgenossen sind für das entspannte Kerlchen ein Problem.

Wer das Video der Organisation zu Bambi sieht, erkennt schnell: Dieser Hund ist etwas ganz Besonderes.