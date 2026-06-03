Kurze Beine, großes Herz: "Bambi" muss sein Bündel packen, findet er nun sein Glück?

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Die Tierhilfe Franken sucht ein neues Zuhause für den kurzbeinigen Mischling Bambi. Der Hund ist ein genügsames Kerlchen. Findet er sein Happy End?

Von Friederike Hauer

Betzenstein - Treue Augen, ein kraftvoller Körper und vier kleine Beinchen: Mischling "Bambi" besticht nicht nur mit Äußerlichkeiten und hofft in einem neuen Zuhause endlich sein Happy End zu finden.

Mischling Bambi ist gerne draußen unterwegs. Wer schenkt ihm eine zweite Chance?
Mischling Bambi ist gerne draußen unterwegs. Wer schenkt ihm eine zweite Chance?  © Tierhilfe Franken e.V.

Bambi ist sechs Jahre alt und wiegt 13 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 35 Zentimetern. Er wird vom Verein Tierhilfe Franken e. V. vermittelt und wartet derzeit in einer Pflegestelle der Region auf sein Glück.

"Der kleine Kerl ist ein Herzensbrecher, in dessen Nähe man sich wohlfühlt", erklärt seine Pflegefamilie. Wie sie schon feststellen konnten, hat ihr neuer charmanter Mitbewohner ein liebevolles und freundliches Wesen. So kuschelt Bambi gern, lässt sich verwöhnen und sucht die Nähe zu Menschen.

Der kurzbeinige Wonneproppen lässt sich durch nichts aufhalten: Weder Menschen noch Artgenossen sind für das entspannte Kerlchen ein Problem.

Vergiftet und stranguliert: Mann und Frau sollen Hund grausam gequält haben
Hunde Vergiftet und stranguliert: Mann und Frau sollen Hund grausam gequält haben

Wer das Video der Organisation zu Bambi sieht, erkennt schnell: Dieser Hund ist etwas ganz Besonderes.

Tierhilfe Franken veröffentlicht Video zu charmantem Hund

Hund Bambi auf der Suche nach neuem Körbchen: Wer schenkt ihm ein Happy End?

Bambis treue Augen sagen: Hast Du ein Körbchen frei?
Bambis treue Augen sagen: Hast Du ein Körbchen frei?  © Tierhilfe Franken e.V.

Er meistert seinen Alltag souverän, läuft draußen gut an der Leine und unternimmt gerne Ausflüge mit dem Auto. Entspannte Momente zusammen auf der Couch runden Bambis Hundeleben ab.

Kurzum: Bambi ist der perfekte kleine Begleiter! Er sucht sein Körbchen bei lebensfrohen Haltern, die bestenfalls einen Garten haben, damit der Vierbeiner Platz zum Toben hat.      

Möchtest Du Bambi kennenlernen? Dann melde Dich am besten direkt unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro Betzenstein.

Retter holen Hund von Straße: Was sie dann herausfinden, hätten sie sich nicht träumen lassen
Hunde Retter holen Hund von Straße: Was sie dann herausfinden, hätten sie sich nicht träumen lassen

Weitere Informationen zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins findest Du unter www.tierhilfe-franken.de.

Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)

Mehr zum Thema Hunde: