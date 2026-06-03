Kurze Beine, großes Herz: "Bambi" muss sein Bündel packen, findet er nun sein Glück?
Betzenstein - Treue Augen, ein kraftvoller Körper und vier kleine Beinchen: Mischling "Bambi" besticht nicht nur mit Äußerlichkeiten und hofft in einem neuen Zuhause endlich sein Happy End zu finden.
Bambi ist sechs Jahre alt und wiegt 13 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 35 Zentimetern. Er wird vom Verein Tierhilfe Franken e. V. vermittelt und wartet derzeit in einer Pflegestelle der Region auf sein Glück.
"Der kleine Kerl ist ein Herzensbrecher, in dessen Nähe man sich wohlfühlt", erklärt seine Pflegefamilie. Wie sie schon feststellen konnten, hat ihr neuer charmanter Mitbewohner ein liebevolles und freundliches Wesen. So kuschelt Bambi gern, lässt sich verwöhnen und sucht die Nähe zu Menschen.
Der kurzbeinige Wonneproppen lässt sich durch nichts aufhalten: Weder Menschen noch Artgenossen sind für das entspannte Kerlchen ein Problem.
Wer das Video der Organisation zu Bambi sieht, erkennt schnell: Dieser Hund ist etwas ganz Besonderes.
Tierhilfe Franken veröffentlicht Video zu charmantem Hund
Hund Bambi auf der Suche nach neuem Körbchen: Wer schenkt ihm ein Happy End?
Er meistert seinen Alltag souverän, läuft draußen gut an der Leine und unternimmt gerne Ausflüge mit dem Auto. Entspannte Momente zusammen auf der Couch runden Bambis Hundeleben ab.
Kurzum: Bambi ist der perfekte kleine Begleiter! Er sucht sein Körbchen bei lebensfrohen Haltern, die bestenfalls einen Garten haben, damit der Vierbeiner Platz zum Toben hat.
Möchtest Du Bambi kennenlernen? Dann melde Dich am besten direkt unter der Telefonnummer 09244/9823166 im Büro Betzenstein.
Weitere Informationen zur Vermittlung und der Arbeit des Vereins findest Du unter www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)