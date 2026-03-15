Tierarzt-Mitarbeiter finden zugeklebte Plastikbox mit seltsamer Notiz: Wer darin hockt, erstaunt sie

Als die Mitarbeiter einer Tierarztpraxis in Kansas einen im Regen stehenden Plastikbehälter vor ihrer Praxis fanden, wunderten sie sich, dass er zugeklebt war.

Von Christian Norm

Bonner Springs (Kansas, USA) - Hier war so ziemlich alles falsch: Als die Mitarbeiter einer Tierarztpraxis in Bonner Springs, Kansas, einen im Regen stehenden Plastikbehälter vor ihrer Praxis fanden, wunderten sie sich, dass er zugeklebt war. Zudem hatte jemand eine seltsame Notiz darauf geschrieben.

Das sah gar nicht gut aus: eine zugeklebte Plastikkiste mit einer drangekritzelten Notiz. Wer steckte da wohl drin?
Das sah gar nicht gut aus: eine zugeklebte Plastikkiste mit einer drangekritzelten Notiz. Wer steckte da wohl drin?  © Facebook/Screenshot/Bonner Springs Animal Control

Demnach sollte sich in dem Behälter, der Anfang März vor der Praxis platziert worden war, ein vier Monate alter Welpe namens Kenji befinden. Zu ihrem Erstaunen fanden die Mitarbeiter tatsächlich einen Pitbull-Mischling mit einer selbstgebastelten Halskrause aus Pappe.

Zum Glück hatte der Hund in dem engen Raum genug Luft bekommen. Nach dem ersten Schrecken rief das Team die Polizei an. Kurz darauf traf die Tierschutzbeauftragte Kendra Anthony von der "Bonner Springs Animal Control" vor Ort ein.

Kenji kam dann vorübergehend in deren Tierheim unter. Dort wurde schnell klar, dass er wegen eines Rektumprolaps operiert werden musste. Noch am selben Tag wurde der arme Vierbeiner zur "Humane Society of Greater Kansas City" weitervermittelt, wurde dort direkt operiert.

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Kendra Anthony ließ unterdessen nicht locker, wollte herausfinden, wer Kenji das angetan hatte. Schließlich gelang ihr dank Zeugenbefragungen ein Treffer. Doch sie fand nicht nur Kenjis Besitzer, sondern auch etwas anderes.

Geschichte wird auf Facebook weiterverbreitet

Kenji kam mit einer selbstgebastelten Halskrause ins Tierheim.
Kenji kam mit einer selbstgebastelten Halskrause ins Tierheim.  © Facebook/Screenshot/Bonner Springs Animal Control
Gemeinsam einsam: Kenji (r.) ist nun mit zweien seiner Geschwister wieder vereint.
Gemeinsam einsam: Kenji (r.) ist nun mit zweien seiner Geschwister wieder vereint.  © Facebook/Screenshot/Great Plains SPCA

Der Mann hatte noch zwei weitere Welpen in seiner Obhut - Kenjis Geschwister! Doch auch diese waren gesundheitlich angeschlagen.

Daher ging alles ganz schnell: Er musste die beiden anderen Hunde unverzüglich abgeben. Kurz darauf landeten sie im selben Tierheim wie Kenji.

"Sie waren auf jeden Fall überglücklich, wieder zusammen zu sein", erzählte Anthony jetzt in einem Interview mit The Dodo.

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Wenig später wurden alle drei Fellnasen in das Tierheim "Great Plains SPCA" verlegt. Dort werden sie derzeit aufgepäppelt, damit sie endlich an neue Familien vermittelt werden können.

Titelfoto: Facebook/Screenshot/Bonner Springs Animal Control

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