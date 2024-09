Labrador-Freunde uneins: Was die Hunde jeweils tun, wenn es regnet, sorgt für reichlich Lachtränen

Labrador Buster und sein Artgenosse Scooby könnten in manchen Dingen kaum unterschiedlicher sein. Besonders wenn es regnet, wird das deutlich.

Von Clemens Grosz

USA - Des einen Freud, des anderen Leid. Labrador Buster und sein Artgenosse Scooby könnten in mancher Hinsicht kaum unterschiedlicher sein. Vor allem, wenn es regnet.

Wenn es regnet, ist Buster voll in seinem Element. © Montage: TikTok/bustersworld4 Immer wenn es regnet, läuft Buster, der etwas freche Labrador, zur Höchstform auf. Dann springt der Rüde in den Swimmingpool seiner Menschen und feiert seine eigene Party. Und was das bedeutet, hat Frauchen neulich in einem zuckersüßen TikTok eingefangen. Wir sehen, wie Buster vergnügt im Pool planscht und fröhlich bellt. Währenddessen regnet es in Strömen. Ganz klar: Dieser Hund ist voll in seinem Element. Und da ist es Buster auch völlig egal, dass Frauchen ihn auffordert, endlich ins Haus zu kommen. Hunde Toffi ist eine kleine Prinzessin: Wessen Herz darf die hübsche Hunde-Dame regieren? "Buster, da draußen wird es ziemlich schlimm werden. Wirst du reinkommen? Es regnet ziemlich stark", hört man sie rufen. "Soll sie doch in meinen Pool kommen, es ist doch so angenehm", muss sich der Rüde wohl denken und genießt fröhlich den Regensturm.

Labrador Scooby sieht die Sache ganz anders

Bei Regen nutzt Scooby die Zeit, um etwas Schlaf nachzuholen. © TikTok/bustersworld4 Eine ganz andere Sicht auf Regen hat offenbar Scooby, der andere Labrador im Haus. Denn während Buster im Regen tanzt, hat es sich Scooby im Trockenen richtig gemütlich gemacht. Man sieht ihn auf dem Teppich liegen, wie er ganz entspannt ein Mittagsschläfchen hält. "Scooby, was machst du da, Baby? Schläfst du? Genießt du den Regen?", will Frauchen von ihrem Liebling wissen. Doch der weigert sich aufzustehen, geschweige denn sein Frauchen anzusehen. Er will wohl so lange weiterschlafen, bis das Unwetter endlich vorbeigezogen ist. "Jeder geht anders mit dem Regen um", muss sich die TikTokerin eingestehen.

Hunde in TikTok-Video: Jeder geht anders mit Regen um

Beste Freunde, aber manchmal doch verschieden: Scooby (l.) und Buster. © TikTok/bustersworld4