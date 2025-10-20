Nach Beißvorfall: Tierheim sucht für den süßen Wolle spezielle Menschen

Mainz - Für den süßen, etwa drei Jahre alten Mischlings-Rüden Wolle sucht das Tierheim in Mainz die passenden Menschen, die dem kleinen Kerl die nötige Sicherheit vermitteln können.

Hat er erst einmal Vertrauen zu seinen Menschen gefasst, dann ist Wolle ein freundlicher und absolut loyaler Begleiter. © Bild-Montage: Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.

Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims schreiben, hat es bei Wolle einen Beißvorfall gegeben. Allerdings wird betont, dass der Rüde kein schwieriger Charakter sei, eher im Gegenteil. Aber ihm haben bislang Halt und Führung gefehlt, um sich im Leben zurechtzufinden.

Wolle stamme ursprünglich aus Rumänien und landete schließlich im Mainzer Tierheim. Dort habe er anfangs angesichts der neuen Situation mit ihm fremden Menschen verunsichert gewirkt.

Doch mittlerweile habe er zu seinen Bezugspersonen im Tierheim Vertrauen gefasst und taue langsam auf. Dann zeige er auf einmal, was für ein liebenswerter, feiner Kerl er doch ist.

Er verströme Lebensfreude, Mut und liebe es, Umgang mit seinen Menschen zu pflegen. Wolle sei überaus freundlich und manchmal etwas fordernd, aber immer sehr charmant.