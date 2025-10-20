Nach Beißvorfall: Tierheim sucht für den süßen Wolle spezielle Menschen
Mainz - Für den süßen, etwa drei Jahre alten Mischlings-Rüden Wolle sucht das Tierheim in Mainz die passenden Menschen, die dem kleinen Kerl die nötige Sicherheit vermitteln können.
Denn wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims schreiben, hat es bei Wolle einen Beißvorfall gegeben. Allerdings wird betont, dass der Rüde kein schwieriger Charakter sei, eher im Gegenteil. Aber ihm haben bislang Halt und Führung gefehlt, um sich im Leben zurechtzufinden.
Wolle stamme ursprünglich aus Rumänien und landete schließlich im Mainzer Tierheim. Dort habe er anfangs angesichts der neuen Situation mit ihm fremden Menschen verunsichert gewirkt.
Doch mittlerweile habe er zu seinen Bezugspersonen im Tierheim Vertrauen gefasst und taue langsam auf. Dann zeige er auf einmal, was für ein liebenswerter, feiner Kerl er doch ist.
Er verströme Lebensfreude, Mut und liebe es, Umgang mit seinen Menschen zu pflegen. Wolle sei überaus freundlich und manchmal etwas fordernd, aber immer sehr charmant.
Mit seinen Artgenossen im Mainzer Tierheim verträgt sich Wolle sehr gut
Auch mit anderen Hunden verstehe sich Wolle und komme in seiner Hundegruppe sehr gut zurecht. Von daher sei es auch überhaupt kein Problem, ihn an einen Haushalt abzugeben, in dem bereits ein Hund lebt. Allerdings sollte dieser eine gewisse Souveränität und Sicherheit ausstrahlen.
Ob sich der Rüde auch mit einer Katze als Mitbewohnerin verträgt, das könne auf Wunsch gerne im Mainzer Tierheim getestet werden.
An ein Zuhause mit kleinen Kindern wird Wolle allerdings nicht vermittelt. Er brauche einfach Menschen, die seine Signale verstehen und ihm Sicherheit geben können. Wünschenswert wäre auch sicherlich Erfahrung im Umgang mit Hunden.
Generell sei Wolle absolut loyal zu seinen Menschen. Allerdings benötige er eben klare Ansagen, da er seine Bezugspersonen ansonsten für sich beanspruchen und abschirmen würde.
Wer ihn nun einmal kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim über das Kontaktformular in Verbindung setzen.
Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Mainz und Umgebung e.V.