Labrador ist nach OP monatelang eingeschränkt: Was sein Besitzer dann tut, berührt so viele

Boston (USA) - Es kam wie aus dem Nichts: Bei einem entspannten Spaziergang mit seinem Hunde-Freund Goose blieb Labrador Dublin plötzlich stehen. Der arme Vierbeiner hatte so starke Schmerzen, dass er nicht mehr weiterlaufen konnte. Schon bald folgte die Diagnose in der "BluePearl Vet Clinic" in Boston: kompletter Kreuzbandriss. Seine Besitzer Scott und Mackenzie Weeden standen nun vor einem Problem.