Labrador-Mix Gustav ist ein echter Sonnenschein: Aus diesem Grund landete er im Tierheim

Labrador-Mischling Gustav ist circa 2016 geboren und damit etwa sieben bis acht Jahre alt. © Instagram/Tierheim Mainz

Man mag meinen, dass sich Menschen über gewisse Dinge im Vorhinein Gedanken machen. Im Fall von Mischlingsrüde Gustav war dies nicht so, deshalb muss er nun mit dem Mainzer Tierheim vorliebnehmen.



Die Rede ist davon, dass seine Vorbesitzer den süßen Knaben bei deren Umzug nicht mit in die neue Wohnung nehmen durfte. Ganz so weit kann es angesichts dieser Tatsache mit der Tierliebe wohl nicht gerade gediehen sein, denn sonst hätte man sich womöglich direkt nach einer Wohnung umgesehen, in der Hunde jeder Größe erlaubt sind.

Gustav jedenfalls ist ein äußerst freundlicher Zeitgenosse, der auch gut mit anderen Tieren auskommt. In seinem vorherigen Zuhause lebte er ohne Probleme zusammen mit zwei Katzen sowie zwei kleineren Hunden.

Grundsätzlich entscheidet bei unbekannten Artgenossen zudem die Sympathie, die Gustav verspürt oder eben nicht. Meistens geht es nach einer kurzen Beschnüffelungsrunde jedoch sofort in den Spielemodus.