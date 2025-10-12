Labrador-Mix ist lieb, doch muss noch lernen: Gibt es ein Happy End für Looney?

Berlin - Labrador-Mix Looney (ein Jahr und neun Monate alt) wartet aktuell im Berliner Tierheim auf das große Glück. Der junge Hund ist lieb und verspielt, muss aber auch noch so manches lernen.

Der hübsche Labrador-Mix Looney (ein Jahr und neun Monate alt) lebt aktuell im Berliner Tierheim. © Tierheim Berlin

Looney ist nicht nur optisch ein Hingucker, sondern auch ein echter Charakterhund. Mit seinen jungen Jahren strotzt der Rüde vor Energie, Lebensfreude und Spieltrieb.

Ende September wurde der temperamentvolle Vierbeiner als Fundhund ins Tierheim gebracht – jetzt sucht er hundeerfahrene Menschen, die ihm zeigen, wie schön das Leben in einem eigenen Zuhause sein kann.

Looney ist laut seinen aktuellen Tierpflegern menschenbezogen, freundlich und verschmust. Sein stürmisches Gemüt zeigt sich vor allem beim Spaziergang: An der Leine zieht der kräftige Hund noch ordentlich, da er die eigene Kraft schlecht einschätzen kann.

Seine neue Familie sollte daher Geduld aufbringen und sich auf konsequentes Training einstellen. Besonders wichtig für Looney sind klare Regeln, viel Auslastung und liebevolle Führung. Struktur hilft ihm dabei, sich zu konzentrieren.

Ganz oben auf der Liste der noch zu lernenden Aufgaben stehen Leinenführigkeit, Impulskontrolle und Ruhetraining. Auch das Alleinbleiben muss der Junghund noch lernen.

Doch bekommt Looney die richtige Erziehung, wird sich der junge Hund zu einem tollen Begleiter entwickeln.