Labrador wirkt einsam: Wie er dann auf Golden Retriever reagiert, lässt Herzen schmelzen

South Shore (Massachusetts) - Glaubt man diesem TikTok-Video, dann konnte es ja nur besser werden.

Früher wirkte Labrador-Dame Betty oft einsam. Dann brachten ihre Besitzer Golden-Retriever-Welpe Mitzi nach Hause. © Collage: Screenshots/TikTok/@kerynhanifan

In der ersten Hälfte des Clips, der seit einigen Tagen viral geht, ist Labrador-Hündin Betty zu sehen, wie sie einsam im Garten sitzt. Neben der Fellnase aus South Shore in Massachusetts liegt ein Ball, ihr Schwanz wedelt. Doch niemand spielt mit dem Haustier.

Auf diese traurige Szene folgt gleich die nächste. Die Hündin lässt zu Hause ihren Tennisball auf den Boden fallen - in der Hoffnung, dass jemand ihn aufhebt. Das passiert allerdings nicht.

Auch in weiteren Szenen wirkt Betty einsam, scheint geradezu darauf zu warten, dass sich endlich mal jemand mit ihr beschäftigt. Dann passiert es: Der Vierbeiner trifft erstmals auf Golden-Retriever-Welpe Mitzi.

Ihre Besitzer haben die junge Hündin angeschafft, damit Betty endlich nicht mehr so einsam ist. In weiteren Szenen ist das "Ergebnis" zu sehen, das so vielen Menschen das Herz öffnet.