Labrador wirkt einsam: Wie er dann auf Golden Retriever reagiert, lässt Herzen schmelzen
South Shore (Massachusetts) - Glaubt man diesem TikTok-Video, dann konnte es ja nur besser werden.
In der ersten Hälfte des Clips, der seit einigen Tagen viral geht, ist Labrador-Hündin Betty zu sehen, wie sie einsam im Garten sitzt. Neben der Fellnase aus South Shore in Massachusetts liegt ein Ball, ihr Schwanz wedelt. Doch niemand spielt mit dem Haustier.
Auf diese traurige Szene folgt gleich die nächste. Die Hündin lässt zu Hause ihren Tennisball auf den Boden fallen - in der Hoffnung, dass jemand ihn aufhebt. Das passiert allerdings nicht.
Auch in weiteren Szenen wirkt Betty einsam, scheint geradezu darauf zu warten, dass sich endlich mal jemand mit ihr beschäftigt. Dann passiert es: Der Vierbeiner trifft erstmals auf Golden-Retriever-Welpe Mitzi.
Ihre Besitzer haben die junge Hündin angeschafft, damit Betty endlich nicht mehr so einsam ist. In weiteren Szenen ist das "Ergebnis" zu sehen, das so vielen Menschen das Herz öffnet.
TikTok-Video mit beiden Hunden sammelt in kürzester Zeit Millionen Klicks
Zunächst beschnuppert Betty das Jungtier nur skeptisch. Doch dann brechen alle Dämme: Voller Freude spielen die beiden Hunde miteinander, jagen gemeinsam dem Ball hinterher, der zuvor noch so trostlos neben Betty im Garten gelegen hatte.
Kein Wunder, dass diese Freude auch auf die User übergreift. So sind seit Mitte der Woche bereits 5,9 Millionen Klicks zusammengekommen, dazu starke 1,5 Millionen Likes.
"Betty ist sehr energiegeladen und total ballverrückt. Wir könnten stundenlang Ball spielen, und sie würde immer noch allein im Garten bleiben und weiterspielen wollen", sagte Frauchen Keryn Hanifan (28) diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
"Früher brauchten wir Stunden, um sie auszupowern. Aber jetzt hat sie endlich jemanden, der genauso viel Energie hat wie sie. Vom ersten Tag an hat sie all ihre Spielsachen und Bälle geteilt und kann sich jetzt endlich auch mal ausruhen", fügte die 28-Jährige hinzu.
Die 18 Monate alte Hündin und das kleine Golden-Retriever-Mädchen dürften also viele schöne Jahre vor sich haben. Unterdessen macht der Clip einmal mehr deutlich: Hunde brauchen Hunde.
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@kerynhanifan