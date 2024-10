Liebenswürdiger Riese muss Kind weichen: Findet Jako nochmals sein Glück?

Frankfurt am Main - Wenn sich Eltern zwischen ihrem Nachwuchs und dem Haushund entscheiden müssen, haben die Vierbeiner in der Regel das Nachsehen. Deswegen verlor auch Jako sein Zuhause. Durch die Hilfe des Tierschutzvereins Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 soll sich das schnellstmöglich ändern.