Männer wollen Hund retten, bringen sich dabei jedoch selbst in Gefahr

Kalifornien/USA - Vor wenigen Tagen wollten zwei Männer einen gefährlichen Fluss überqueren, um einen Hund aus einer Schlucht zu retten - doch währenddessen gerieten sie selbst in eine lebensbedrohliche Lage.

Nachdem die beiden Männer den Hund erreicht hatten, waren sie selbst in der Schlucht eingeschlossen. © Screenshot/Facebook/San Bernardino County Fire

Am Montag waren die beiden im kalifornischen "Mojave River Forks Regional Park" unterwegs.

Während ihres Ausflugs entdeckten sie einen Hund, der in einer kleinen Schlucht gefangen war und sich nicht selbst befreien konnte, wie People berichtete.

Schnell machten sie sich auf den Weg zu dem Vierbeiner - doch dort angekommen, folgte der Schock: Die Männer stellten fest, dass sie "gestrandet waren und aufgrund der starken Strömung sowie fehlender Sicherheitsausrüstung den Fluss nicht sicher zurück überqueren konnten".

Daraufhin riefen sie den Notruf, kurz darauf trafen die Rettungskräfte vor Ort ein. Laut der Feuerwehr schuf der Fluss "extrem gefährliche" Bedingungen für die Rettung der drei.

Mithilfe eines Schlauchbootes konnten die Einsatzkräfte das Trio schließlich erreichen und sicher ans Ufer bringen - glücklicherweise ohne Verletzungen.