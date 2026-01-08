Männer wollen Hund retten, bringen sich dabei jedoch selbst in Gefahr

Zwei Männer wollten einen Hund retten und brachten sich dabei jedoch selbst in Gefahr - die Feuerwehr startete eine riskante Rettungsaktion.

Von Janina Rößler

Kalifornien/USA - Vor wenigen Tagen wollten zwei Männer einen gefährlichen Fluss überqueren, um einen Hund aus einer Schlucht zu retten - doch währenddessen gerieten sie selbst in eine lebensbedrohliche Lage.

Nachdem die beiden Männer den Hund erreicht hatten, waren sie selbst in der Schlucht eingeschlossen.
Nachdem die beiden Männer den Hund erreicht hatten, waren sie selbst in der Schlucht eingeschlossen.  © Screenshot/Facebook/San Bernardino County Fire

Am Montag waren die beiden im kalifornischen "Mojave River Forks Regional Park" unterwegs.

Während ihres Ausflugs entdeckten sie einen Hund, der in einer kleinen Schlucht gefangen war und sich nicht selbst befreien konnte, wie People berichtete.

Schnell machten sie sich auf den Weg zu dem Vierbeiner - doch dort angekommen, folgte der Schock: Die Männer stellten fest, dass sie "gestrandet waren und aufgrund der starken Strömung sowie fehlender Sicherheitsausrüstung den Fluss nicht sicher zurück überqueren konnten".

Flauschiger Riese: Junger Hund hofft auf Happy End
Hunde Flauschiger Riese: Junger Hund hofft auf Happy End

Daraufhin riefen sie den Notruf, kurz darauf trafen die Rettungskräfte vor Ort ein. Laut der Feuerwehr schuf der Fluss "extrem gefährliche" Bedingungen für die Rettung der drei.

Mithilfe eines Schlauchbootes konnten die Einsatzkräfte das Trio schließlich erreichen und sicher ans Ufer bringen - glücklicherweise ohne Verletzungen.

Die Feuerwehr konnte das Trio schließlich mithilfe eines Schlauchbootes retten.
Die Feuerwehr konnte das Trio schließlich mithilfe eines Schlauchbootes retten.  © Screenshot/Facebook/San Bernardino County Fire

Feuerwehr warnt vor Flüssen wie dem Mojave River

Ein Facebook-Reel, das von der zuständigen Feuerwehr veröffentlicht wurde, zeigte Drohnenaufnahmen der spektakulären Rettungsaktion. Zudem wurde gewarnt, dass Flüsse wie der Mojave River äußerst gefährlich sein können, besonders in der Dunkelheit.

"Selbst flaches Wasser kann einen Erwachsenen aus dem Gleichgewicht bringen, und Strömungen können stärker sein, als sie erscheinen. Ohne richtige Ausbildung, persönliche Schwimmhilfen und Rettungsausrüstung erhöht das Betreten von fließendem Wasser das Ertrinkungsrisiko erheblich", erklärte San Bernardino County Fire.

Titelfoto: Screenshot/Facebook/San Bernardino County Fire

Mehr zum Thema Hunde: