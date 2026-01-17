Mann entdeckt Eimer im Park: Darin kämpfen mehrere Welpen um ihr Leben
Kalifornien (USA) - Unter Tränen berichtete eine Tierschützerin aus dem US-Bundesstaat Kalifornien kürzlich von einer Rettungsaktion - die ihr das Herz in tausend Teile zerrissen hat.
"Heute ist jemand zu einem Park gefahren und hat sieben kleine Welpen einfach in einen Eimer gekippt - wie Müll", schrieb Suzette Hall in einen Beitrag auf Instagram.
Glücklicherweise war gerade ein Arbeiter in der Nähe, der alles mit ansah. Sofort rannte er also zu dem Kübel - und wurde dabei von einer tiefen Trauer überrollt.
Von den insgesamt sieben Fellnasen, waren zwei bereits verstorben. Die übrigen Fünf kämpften noch um ihr Leben.
Ohne zu zögern, rief er Hall, die sich direkt auf den Weg machte. Da die Hunde bereits in einem Eimer saßen, gestaltete sich zumindest die Rettungsaktion sehr einfach.
Als sie dann mit den Tieren im Auto saß, um sie in Sicherheit zu bringen, konnte die US-Amerikanerin jedoch nicht anders, als Tränen zu verlieren.
Auf Instagram teilte Suzette Hall die traurige Hunde-Story
"Ich glaube, niemand kann wirklich nachvollziehen, wie es ist, mit jemandem im Auto zu fahren, dessen Leben auf dem Spiel steht. Hinter dem Steuer zu sitzen, unter Tränen zu beten und Gott anzuflehen, dass sie überleben mögen", schrieb sie weiter.
Nur wenige Stunden später folgte dann ein kleiner Update-Post auf ihrem Account: Den fünf überlebenden Welpen geht es gut.
"Wir haben sie gewärmt, wir haben sie gefüttert – und oh mein Gott, waren sie hungrig."
Als nächstes stehen noch ein Besuch beim Tierarzt und die Suche nach einer geeigneten Pflegefamilie für die kleinen Racker an. Bis dahin kann Hall aber zumindest durchatmen.
"Diese Babys, die einst grausam in einem Eimer in einem Park ausgesetzt wurden, sind jetzt warm, sicher und ruhen sich mit vollen Bäuchen aus. Was Liebe doch für einen Unterschied macht. "
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/logans_legacy29 (2)