Mann entdeckt Eimer im Park: Darin kämpfen mehrere Welpen um ihr Leben

Kalifornien (USA) - Unter Tränen berichtete eine Tierschützerin aus dem US-Bundesstaat Kalifornien kürzlich von einer Rettungsaktion - die ihr das Herz in tausend Teile zerrissen hat.

Die Hunde wurden einfach in einem Eimer entsorgt. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

"Heute ist jemand zu einem Park gefahren und hat sieben kleine Welpen einfach in einen Eimer gekippt - wie Müll", schrieb Suzette Hall in einen Beitrag auf Instagram.

Glücklicherweise war gerade ein Arbeiter in der Nähe, der alles mit ansah. Sofort rannte er also zu dem Kübel - und wurde dabei von einer tiefen Trauer überrollt.

Von den insgesamt sieben Fellnasen, waren zwei bereits verstorben. Die übrigen Fünf kämpften noch um ihr Leben.

Ohne zu zögern, rief er Hall, die sich direkt auf den Weg machte. Da die Hunde bereits in einem Eimer saßen, gestaltete sich zumindest die Rettungsaktion sehr einfach.

Als sie dann mit den Tieren im Auto saß, um sie in Sicherheit zu bringen, konnte die US-Amerikanerin jedoch nicht anders, als Tränen zu verlieren.

