Mann findet zitternde Hunde-Familie im Schnee: Viel kann er nicht für sie tun

Konya (Türkei) - Mitten im Nirgendwo, im eisigen Winter, stößt ein Mann in der Türkei plötzlich auf ein Fellbündel. Als er näher kommt, bricht es ihm fast das Herz: Vor ihm liegt eine Hundefamilie, samt winziger Welpen - zitternd im Schnee! Ihm ist sofort klar, dass er den Tieren helfen muss.

Zitternd liegt die Hundefamilie zusammengekauert im Schnee, als der TikToker sie findet. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/patilerindostuu

Die Türkei hat ein riesiges Problem mit Straßenhunden. Millionen der herrenlosen Tiere streunen laut ZDF auf den Straßen des Schwellenlandes umher. Während die Regierung die Vierbeiner am liebsten einfach loswerden würde, zeigen einige wenige Bürger doch ein Herz und versuchen, sich mit ihren Mitteln um die Fellnasen zu kümmern - auch, wenn sie dabei nicht viel ausrichten können.

So auch der TikToker, der sich auf der Plattform lediglich als "patilerindostu" (zu Deutsch "Pfotenfreund") nennt. Der Mann macht seinem Usernamen alle Ehre, wie die Videos auf seinem Profil zeigen. Der Türke rettete schon Dutzende Straßenhunde!

Als er vor einigen Tagen rund um die Stadt Konya südlich von Ankara in der Region Zentralanatolien im Einsatz war, stieß er kurz vor Sonnenuntergang auf die frierende Hundefamilie. Der "Pfotenfreund" wusste, dass er diese Vierbeiner nicht auch noch aufnehmen konnte, da er im Auto laut eigenen Aussagen bereits "30 Welpen" hatte, die er zuvor gerettet hatte.

Trotzdem brachte er es nicht übers Herz, die zitternde Hündin und ihre Welpen einfach so zurückzulassen. In seinem TikTok-Video sieht man, wie er den Tieren zunächst eine große Stiege mit Trockenfutter hinstellt. Was er danach vollbringt, wird den Tieren aber noch viel mehr helfen!