Mann freut sich, nach Monaten Hund zu sehen: Dessen Reaktion bringt Millionen zum Lachen

Fort Lauderdale (Florida) - Nette Idee, schlechte Umsetzung - und genau deshalb so unglaublich erfolgreich! Vergangene Woche wollte Frauchen Laura Santos filmen, wie ihr Pyrenäenberghund Ritchie freudig sein Herrchen am Flughafen begrüßt. Nach drei Monaten ohne Vinny erwartete das Frauchen ein Fest der Freude bei ihrem Rüden. Was stattdessen geschah, geht seitdem steil viral.

Herrchen Vinny freut sich auf ein Wiedersehen mit Ritchie. Doch der Hund versteht am Flughafen nur Bahnhof. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/ritchiethepyr

In dem entsprechenden Video ist zu sehen, wie Herrchen Vinnie am Flughafen in Fort Lauderdale, Florida, auf dem Boden kniet. Ziemlich träge kommt der große Hund auf ihn zu, schnüffelt dann an dem Nackenkissen des Mannes.

Der Groschen fällt bei Ritchie trotzdem nicht. Stattdessen geht er tiefenentspannt in Richtung einer Traube anderer Passagiere, von denen einer ihn sogar am Kopf tätschelt.

Vinny bleibt unterdessen perplex stehen. Kopfschüttelnd sieht er seinem Hund hinterher, der noch immer keinen Plan hat. Schließlich die Erlösung: Ritchie erkennt Vinny, läuft daraufhin sofort auf ihn zu.

So kommt es doch noch zu dem freudigen Wiedersehen, das Frauchen Laura Santos von Anfang an in den Kasten bekommen wollte.

Dafür hat sie nun einen Erfolg, der sich wirklich sehen lassen kann.