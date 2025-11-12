Mann freut sich, nach Monaten Hund zu sehen: Dessen Reaktion bringt Millionen zum Lachen
Fort Lauderdale (Florida) - Nette Idee, schlechte Umsetzung - und genau deshalb so unglaublich erfolgreich! Vergangene Woche wollte Frauchen Laura Santos filmen, wie ihr Pyrenäenberghund Ritchie freudig sein Herrchen am Flughafen begrüßt. Nach drei Monaten ohne Vinny erwartete das Frauchen ein Fest der Freude bei ihrem Rüden. Was stattdessen geschah, geht seitdem steil viral.
In dem entsprechenden Video ist zu sehen, wie Herrchen Vinnie am Flughafen in Fort Lauderdale, Florida, auf dem Boden kniet. Ziemlich träge kommt der große Hund auf ihn zu, schnüffelt dann an dem Nackenkissen des Mannes.
Der Groschen fällt bei Ritchie trotzdem nicht. Stattdessen geht er tiefenentspannt in Richtung einer Traube anderer Passagiere, von denen einer ihn sogar am Kopf tätschelt.
Vinny bleibt unterdessen perplex stehen. Kopfschüttelnd sieht er seinem Hund hinterher, der noch immer keinen Plan hat. Schließlich die Erlösung: Ritchie erkennt Vinny, läuft daraufhin sofort auf ihn zu.
So kommt es doch noch zu dem freudigen Wiedersehen, das Frauchen Laura Santos von Anfang an in den Kasten bekommen wollte.
Dafür hat sie nun einen Erfolg, der sich wirklich sehen lassen kann.
Kurioses Hunde-Video sammelt auf TikTok und Instagram viele Millionen Klicks ein
Die User können sich nämlich nicht nur köstlich amüsieren, seit der kuriose Clip vergangene Woche online gegangen ist. Sie klicken auch wie die Weltmeister.
Während das Werk auf TikTok bei 13,9 Millionen Klicks steht, hat es auf Instagram sage und schreibe mehr als 59 Millionen! Hinzu kommen allein auf Insta gut 2,5 Millionen Likes.
In einem Interview mit Newsweek scherzte Frauchen Santos nach diesem riesigen Erfolg, dass Ritchie "in Zeitlupe" lebe und sein Gehirn nicht automatisch funktioniere.
"Wir kamen im September nach Florida zurück, und als ich auf dem Weg zum Flughafen war, hatte Vinny die Idee, den Trend auszuprobieren, bei dem man am Hund vorbeigeht und schaut, ob er einen erkennt", sagte sie dem US-Magazin.
Ganz so wie geplant ist diese Idee zwar nicht gelaufen. Dafür aber umso erfolgreicher.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/ritchiethepyr