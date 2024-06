Mega-Verwandlung: Hund sieht nach Rasur wie ein anderer Vierbeiner aus

Diese Hündin war völlig verfilzt und heruntergekommen, als sie gerettet wurde. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Suzette Hall

Patsy verdankt ihre Verwandlung nicht nur ihrer Finderin, sondern auch der Tierschützerin Suzette Hall und ihren Mitarbeiterinnen. Das Team wurde nämlich zu Hilfe gerufen, um die Hündin aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

"Sie war unter einem der alten Sofas begraben. Es dauerte eine Weile, aber dann kam sie und steckte ihren kleinen Kopf heraus", schrieb Hall am Wochenende auf ihrer Facebook-Seite.

Mithilfe einer Schlinge sei es ihr und ihrem Team schließlich gelungen, die Fellnase einzufangen, so die Kalifornierin.

Kurz darauf ging es für Patsy erst einmal in Halls Käfig: "Sie war so durstig". Doch so konnte der Vierbeiner natürlich nicht bleiben. Also fuhr Hall mit Patsy zur Tierärztin.