Menschenbezogen und verschmust: Kann Chefin Dora die "Chance ihres Lebens" nutzen?
Kassel - Im Tierheim ist Dora die Chefin ihrer Truppe, lange soll sie diesen Posten jedoch nicht behalten. Die stattliche Hündin sucht ein Für-immer-Zuhause, in dem sie ihre sehr menschenbezogene und verschmuste Seite ausleben kann.
Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel bringt die zwei Jahre alte Mischlings-Vierbeinerin bei einer Größe von 59 Zentimetern derzeit 31 Kilogramm auf die Waage.
Dora stammt ursprünglich aus Rumänien, hat über das Partnertierheim ihren Weg nach Deutschland gefunden, da sie in ihrer Heimat Brasov kaum eine Chance gehabt hätte, ein liebevolles Zuhause bei verantwortungsbewussten Zweibeinern zu finden.
Oft, wenn es die Kapazitäten in Kassel erlauben, übernimmt die "Wau-Mau-Insel" Tiere aus den eigenen Projekten im Ausland. "So hat Dora eines der begehrten Ausreisetickets erhalten und hofft nun bei uns auf die Chance ihres Lebens", heißt es.
Bei einem Kennenlernen können sich Interessierte davon überzeugen, dass sie diese auch mehr als verdient hat.
Dora sucht Zweibeiner, die "mit ihr durch dick und dünn gehen"
Wer die stattliche Hündin das erste Mal auf sich zulaufen sehe, bemerke demnach schnell, dass sie Probleme mit dem Bewegungsapparat habe.
Bedeutet: Ihre Vorderpfoten sind durchtrittig, eine genauere medizinische Abklärung steht noch aus.
Gesucht wird deshalb ein möglichst ebenerdiges Zuhause in einer ländlichen und somit ruhigen Umgebung bei Menschen mit ausreichend Zeit sowie Platz, die verantwortungsbewusst und bereit sind, "mit ihr durch dick und dünn zu gehen".
Auf den ersten Blick verliebt? Interessenten können sich montags bis freitags zwischen 10 und 12 Uhr sowie 16 und 18 Uhr unter der Rufnummer 05618615680, per E-Mail oder das Webformular bei der "Wau-Mau-Insel" melden.
Titelfoto: Montage: Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel (2)