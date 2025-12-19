Menschenbezogen und verschmust: Kann Chefin Dora die "Chance ihres Lebens" nutzen?

Kassel - Im Tierheim ist Dora die Chefin ihrer Truppe, lange soll sie diesen Posten jedoch nicht behalten. Die stattliche Hündin sucht ein Für-immer-Zuhause, in dem sie ihre sehr menschenbezogene und verschmuste Seite ausleben kann.

Dora sucht ein Für-immer-Zuhause. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" Kassel

Laut den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" in Kassel bringt die zwei Jahre alte Mischlings-Vierbeinerin bei einer Größe von 59 Zentimetern derzeit 31 Kilogramm auf die Waage.

Dora stammt ursprünglich aus Rumänien, hat über das Partnertierheim ihren Weg nach Deutschland gefunden, da sie in ihrer Heimat Brasov kaum eine Chance gehabt hätte, ein liebevolles Zuhause bei verantwortungsbewussten Zweibeinern zu finden.

Oft, wenn es die Kapazitäten in Kassel erlauben, übernimmt die "Wau-Mau-Insel" Tiere aus den eigenen Projekten im Ausland. "So hat Dora eines der begehrten Ausreisetickets erhalten und hofft nun bei uns auf die Chance ihres Lebens", heißt es.

Bei einem Kennenlernen können sich Interessierte davon überzeugen, dass sie diese auch mehr als verdient hat.