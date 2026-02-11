Mikrochip von Hund wird geprüft: Kurz darauf stockt Rettern der Atem
Española (New Mexico, USA) - Wenn ein Standardverfahren für Sprachlosigkeit sorgt, dann muss wirklich etwas Außergewöhnliches passiert sein. So erging es Mitte der Woche den Mitarbeitern des Tierheims "Española Humane" in New Mexico. Das Team hatte gerade einen Husky aufgenommen, der einsam in Española umhergelaufen war. Wie immer suchten die Mitarbeiter den Neuankömmling nach einem Mikrochip ab. Kurz darauf folgte die große Überraschung.
Der Mikrochip funktionierte tadellos und spuckte auch eine Adresse inklusive Telefonnummer aus. Dann kam alles heraus: "Bentley war sieben Jahre lang vermisst worden. SIEBEN JAHRE!", schrieben die verblüfften Retter am Mittwoch auf Facebook.
Als sie die Besitzerin des Huskys an der Leitung hatten, herrschte bei ihr ebenso helle Aufregung. Erica Jose Ovalle Ruiz konnte nicht glauben, was sie da hörte.
Die Frau aus Santa Fe setzte sich sofort mit einem ihrer Söhne ins Auto, um Bentley aus dem rund 52 Kilometer entfernten Española abzuholen.
Als die Mutter dort mit ihrem Jungen eintraf, lieferte der Vierbeiner den finalen Beweis, dass er wirklich zu ihrer Familie gehörte.
Zusammenkunft von Bentley und seiner Familie wird auf Facebook zelebriert
Mehr als sieben Jahre altes Facebook-Posting mit Suche nach Bentley noch immer online
"Er rannte direkt in ihre Arme, kletterte auf ihren Schoß und überschüttete sie mit Küssen, während seine Besitzerin Erica in Tränen ausbrach. Nach sieben langen Jahren der Trennung war Bentley wieder zu Hause", schrieb das Tierheim in dem Facebook-Posting.
Vermisst wurde er zu diesem Zeitpunkt bereits seit dem 20. August 2018. Noch immer ist der zwei Tage später von Erica Jose Ovalle Ruiz' veröffentlichte Facebook-Beitrag auf ihrer Seite abrufbar, in dem sie wegen Bentley um Hilfe bat.
"BITTE, BITTE, falls ihn jemand gesehen hat, meldet euch bitte und teilt diesen Beitrag", hatte die US-Amerikanerin damals unter anderem geschrieben. Dass sie ihren geliebten Hund nach all den Jahren noch einmal wiedersehen würde, hätte sie nicht gedacht.
Stolz teilte das Frauchen am Mittwoch sofort das Foto, das das Tierheim von ihr, ihrem Sohn und dem "Ausreißer" gemacht hatte. "Bentley ist zu Hause!!!!", schrieb sie darin mit satten vier Ausrufezeichen.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/ErikayJose Ovalle Ruiz, Facebook/Screenshot/Española Humane