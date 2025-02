Mit diesem einfachen Trick könnt Ihr lästige Eisklumpen bei Hunden vermeiden

Viele Hunde tollen gern im Schnee herum, doch das kann schnell zum Problem werden. © Peter Kneffel/dpa

Besonders kleinere Hunde mir langer und lockiger Behaarung sind hiervon betroffen. Schon nach wenigen Schritten haftet sich bei den Tieren der Schnee im Fell an den Beinen, am Unterbauch und an den Pfoten an.

Schon kurze Zeit später bleiben Bello und Co. dann einfach stehen und wollen partout nicht weiterlaufen, weil die Schneeklumpen unaufhörlich und unangenehm an den Haaren zerren.

Jetzt hilft Frauchen und Herrchen nur noch eins: Selbst stehen bleiben und die Klumpen mühsam aus dem Fell zupfen, was natürlich auch für die Hunde alles andere als angenehm ist.

Noch schlimmer ist es jedoch, wenn die Fellnasen versuchen, die Fremdkörper selbst zu entfernen, denn die abgenagten und oftmals mit Streugut versetzten Eisklumpen sind schädlich für die Magenschleimhaut.