Mit Stift bemalt, von Milben befallen, nackt: Schicksal von Welpe Naya geht ans Herz

Welpe Naya wurde ohne Haare, von Milben befallen und mit einem Stift bemalt in einem Lager für Obdachlose in Kalifornien gefunden.

Von Marcus Scholz

Kalifornien (USA) - Welpe Naya kann einem nur leidtun. Der Vierbeiner wurde in völlig miserablem Zustand in einem Obdachlosenlager in Stockton (Kalifornien) gefunden. Ganz viel Liebe und Aufmerksamkeit retteten der Fellnase das Leben.

Ihr Fell hat Naya noch nicht wieder zurück, aber immerhin einen warmen Pullover. © Screenshot/Facebook/Hungry Tailz Tierretter der Organisation "Hungry Tailz" machen sich jeden Freitag auf, um in besagtem Camp zu helfen. Hunde von Wohnungslosen werden gefüttert und mit Medikamenten versorgt. Im vergangenen Dezember stießen die Tierfreunde auf die kleine Naya. "Sie wurde von einer obdachlosen Frau aufgegriffen, in Sicherheit gebracht und an uns übergeben", teilte Hungry Tailz gegenüber Newsweek mit. Der Welpe befand sich in einem erbärmlichen Zustand und muss grausame erste Lebenstage verbracht haben. Nur noch ein paar Fellreste am Körper tragend und mit einem schwarzen Stift bemalt, wurde Naya in Obhut genommen. Hunde Hübsche Aussie-Dame auf Wohnungssuche, allerdings ist Moxy nicht die Einfachste Ein Tierarzt habe später festgestellt, dass die Fellnase über und über mit Milben befallen und das Immunsystem des Hundes arg geschwächt war.

Der Welpe konnte einem wirklich leidtun. Mittlerweile geht es der Fellnase besser. © Screenshot/Facebook/Hungry Tailz

Welpe Naya kann mittlerweile wieder spielen und toben