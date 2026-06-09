Mops-Oma Schnute kann weder gut sehen noch hören: Wer schenkt ihr trotzdem ein Happy End?

Hamburg - Schnute hat schon einiges erlebt: Nun sucht die Mops-Oma ein Für-immer-Zuhause, in dem sie sich wohlfühlen kann. Wer erfüllt ihr diesen Wunsch?

Mops-Oma Schnauze ist wahrscheinlich schon stolze 16 Jahre alt. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V

Wie auf der Website des Hamburger Tierschutzvereins zu lesen ist, ist die geschätzte 16 Jahre alte Mops-Dame seit dem 15. April im Tierheim.

Mit einer Schulterhöhe von knapp 30 Zentimetern bringt Schnute rund 8 Kilogramm auf die Waage. Ihr weiches Fell glänzt im blonden Farbton. Außerdem hat der Hund eine dunkle Schnute, welche vielleicht für ihren Namen verantwortlich sein könnte.

Mit ihrer vielfältigen Lebenserfahrung sucht die Mops-Omi nun ein neues Zuhause für die Ewigkeit. Ihr Traum: Ein Heim, in dem sie Ruhe hat und vor allem eins tun kann - schlafen.

Große Spieleinheiten oder viel Action braucht die Fellnase nicht mehr, stattdessen sucht die Mops-Dame ein gemütliches Zuhause, wo sie zur Ruhe kommen kann.

Doch Schnute kann auch anders: Wenn sie etwas unbedingt will, schreit sie, im wahrsten Sinne des Wortes, um sich mitzuteilen, so ihre Pfleger.

Hat die Vierbeinerin bekommen, was sie sich wünscht, legt sich die Hunde-Dame anschließend gerne wieder hin, um eine weitere Runde zu schlafen.