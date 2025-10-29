Mysteriöse Entdeckung in Tschernobyl: Blaue Hunde in Sperrzone gesichtet

Tschernobyl (Ukraine) - Als wäre die Gegend um das ukrainische Tschernobyl nicht schon ein Mysterium für sich, hat man dort jetzt eine Entdeckung gemacht, die selbst die Experten noch vor Rätsel stellt: Die wilden Hunde, die nahe dem ehemals sowjetischen Kernkraftwerk hausen, färben sich teilweise blau.

Mysteriöse Sichtung in Tschernobyl: Tierschützer habe insgesamt drei Hunde entdeckt, die blaues Fell aufwiesen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/dogsofchernobyl1

Es sieht auf den ersten Blick aus wie ein Bildfehler oder eine Szene aus einem verrückten Disneyfilm: In der Sperrzone von Tschernobyl wurden drei Vierbeiner eines wilden Hunderudels gesichtet, deren Fell blau schimmert. Vor allem im Vergleich zu den anderen Tieren ist die Farbe sehr auffällig.

Die Aufnahmen der Organisation "Dogs of Chernobyl", die sich um die Nachkommen der einst aufgrund der Nuklearkatastrophe vor fast 40 Jahren zurückgelassenen Hunde kümmert, sind für die erfahrenen Tierschützer alarmierend.

"Wir sind derzeit vor Ort und fangen Hunde zur Sterilisation ein. Dabei sind wir auf drei Hunde gestoßen, die komplett blau waren", heißt es in einem Instagrambeitrag, der ein Video der unwirklichen Entdeckung zeigt. "Wir wissen nicht genau, was los ist."

Besonders merkwürdig: Anwohner berichteten, dass das Fell der Hunde vor einer Woche noch völlig normal ausgesehen hätte.