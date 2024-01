Nach dramtischer Rettung von Messie-Gelände: Tierheim schenkt nächstem Fundhund neue Hoffnung

Das meldete sich am frühen Sonntagabend bei den mehr als 50.000 Fans, um auf das jüngste Schicksal auf vier Pfoten hinzuweisen.

Nachdem im ersten Anlauf sage und schreibe 17 Tiere in die Obhut der fleißigen Helfenden geraten waren, hat sich nun ein weiterer Hund dem Tierheim-Dellbrück angeschlossen.

Genau eine Woche ist es her, dass Tierretter im Zuge eines Anrufs der Polizei auf die hilfebedürftigen Vierbeiner aufmerksam wurden.

Fortan hört der bis dato noch etwas verfilzte und strubbelige Zeitgenosse auf den Namen Ronny. "Er ist noch sehr ängstlich, hat aber gefressen und genießt es sehr, endlich im Warmen zu sein."

Er und seine 17 Mitstreiter waren am vergangenen Sonntag (14. Januar) unter schockierenden Zuständen aufgefunden worden. Die Tiere hatten nach Angaben der Tierretter teils knöcheltief in Fäkalien in Holzverschlägen, alten Wohnwagen oder einem heruntergekommenen Bus "gelebt".

Die sich den Rettern gebotenen Bildern vor Ort sollen sämtliches Vorstellungsvermögen übertroffen und die rettenden Hände an ihre Grenzen gebracht haben. "wenn man zur Sicherung von völlig verängstigten Hunden über bereits verendete Tiere steigen muss, geraten auch wir an unsere Grenzen."

Jetzt kann sich Ronny an der Seite einiger seiner Freunde berappeln und sich an den Tapetenwechsel im Kölner Osten gewöhnen.