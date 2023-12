Nach einem Unfall plagt den putzigen "Alvin" ein Hüftleiden, jetzt sucht er ein ruhiges Zuhause

Kassel - Für den putzigen Alvin sucht das Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel ein gemütliches Zuhause, wo der kleine Kerl körperlich nicht allzu sehr gefordert wird.

Der kleine "Alvin" würde sich am meisten über ein neues Zuhause freuen, in dem es schön gemütlich zugeht. © Bund gegen Missbrauch der Tiere e.V.

Zwar ist der Mischlingsrüde erst zwei Jahre jung, allerdings hat er eine wohl schon etwas ältere Hüftfraktur, die ihm leider immer wieder zu schaffen macht.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Tierheims vermuten stark, dass sich "Alvin" den Schaden zugezogen hat, weil er von einem Auto angefahren wurde.

Sicher sein kann man dabei allerdings nicht. Denn er lebt erst seit wenigen Tagen in der "Wau-Mau-Insel", kam vom rumänischen Partnertierheim in Brasov nach Nordhessen. In Rumänien war er als Fundhund gewissermaßen von der Straße aufgelesen worden.

Wegen seines Hüftschadens sollten Spaziergänge mit ihm also lieber etwas kürzer ausfallen, damit er nicht überfordert wird und sich zwischendurch immer wieder ausruhen kann. Da "Alvin" aber trotzdem sehr gerne Gassi geht, empfehlen die Tierpfleger, täglich lieber mehrfach mit ihm an die frische Luft zu gehen.

Für sportlich sehr aktive Menschen ist der liebenswerte Hund also vielleicht nicht unbedingt das Richtige. Allerdings ist man sich im Tierheim sicher, dass es genug Hundefreunde gibt, denen es sogar lieber ist, wenn sie es mit ihrem Vierbeiner etwas gemächlicher angehen können.